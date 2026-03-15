Taşacak Bu Deniz 22. bölüm yayını bayram nedeniyle ertelendi

TRT 1 yayın akışına göre, Taşacak Bu Deniz dizisinin 20 Mart Cuma günü yayınlanması planlanan 22. bölümü bayram tatili nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

  • TRT 1, Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölümünü bayram tatili yayın planlaması nedeniyle 20 Mart'tan 27 Mart 2025'e erteledi.
  • Dizi daha önce 20. bölümünü Türkiye-Sırbistan basketbol karşılaşması nedeniyle yayınlayamamıştı.
  • Dizinin yeni bölümü 27 Mart Cuma akşamı TRT 1'de yayınlanacak.

Bayram tatili yayın planlaması kapsamında TRT 1, reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölümünü 27 Mart tarihine erteledi.

TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜM YAYIN TARİHİ GÜNCELLENDİ

Sezon başından beri izlenme oranlarıyla zirveyi Uzak Şehir ile paylaşan Taşacak Bu Deniz, yayın akışında ikinci kez erteleme yaşıyor. Daha önce 20. bölümü Türkiye-Sırbistan basketbol karşılaşması nedeniyle izleyiciyle buluşamayan dizinin, şimdi de 22. bölümü bayram tatili planlaması kapsamında bir hafta erteleniyor.

TRT 1 yayın akışında yapılan değişiklik, dizinin 20 Mart Cuma günü yayınlanmamasını zorunlu kıldı.

YAYIN AKIŞI TABLOSU

BölümPlanlanan TarihDurum
22. Bölüm20 Mart 2026Yayınlanmıyor
22. Bölüm27 Mart 2026Yeni Yayın Tarihi

Televizyon yayıncılığında "özel gün" stratejisi, genellikle yüksek izlenme beklentisi olan bayram içeriklerine yer açmak adına dizilerin bölümlerini bekletmeyi içeriyor. Ancak dijitalleşen izleyici davranışları, bu tarz kesintilerin dizi bağlılığını zayıflatabileceğini gösteriyor.

MERAK EDİLENLER

Taşacak Bu Deniz dizisi neden yayınlanmıyor?

TRT 1, bayram tatili yayın akışı düzenlemeleri gereği dizinin 20 Mart tarihindeki yeni bölümünü 27 Mart tarihine erteledi.

Dizinin 22. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yeni bölümü 27 Mart 2026 Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Bayram özel yayınları, Taşacak Bu Deniz’in rutin yayın planının bir hafta süreyle kaymasına yol açtı. (Fotoğraflar TRT 1 'den alınmıştır)

Dizi daha önce de iptal edilmiş miydi?

20. bölüm Türkiye-Sırbistan basketbol maçı nedeniyle yayın akışından çıkarılmıştı.

