Bayram tatili yayın planlaması kapsamında TRT 1, reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz dizisinin 22. bölümünü 27 Mart tarihine erteledi.
TAŞACAK BU DENİZ 22. BÖLÜM YAYIN TARİHİ GÜNCELLENDİ
Sezon başından beri izlenme oranlarıyla zirveyi Uzak Şehir ile paylaşan Taşacak Bu Deniz, yayın akışında ikinci kez erteleme yaşıyor. Daha önce 20. bölümü Türkiye-Sırbistan basketbol karşılaşması nedeniyle izleyiciyle buluşamayan dizinin, şimdi de 22. bölümü bayram tatili planlaması kapsamında bir hafta erteleniyor.
YAYIN AKIŞI TABLOSU
|Bölüm
|Planlanan Tarih
|Durum
|22. Bölüm
|20 Mart 2026
|Yayınlanmıyor
|22. Bölüm
|27 Mart 2026
|Yeni Yayın Tarihi
Televizyon yayıncılığında "özel gün" stratejisi, genellikle yüksek izlenme beklentisi olan bayram içeriklerine yer açmak adına dizilerin bölümlerini bekletmeyi içeriyor. Ancak dijitalleşen izleyici davranışları, bu tarz kesintilerin dizi bağlılığını zayıflatabileceğini gösteriyor.
❓MERAK EDİLENLER
