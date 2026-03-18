KALBİ YENİDEN ATTI Doktorlar müdahaleyi sonlandırmak üzereyken Doğan pes etmedi ve son bir hamleyle Sinan'ın kalbinin yeniden atmasını sağladı. Doğan bu saldırının arkasında Yılmaz'ın olduğuna emindi. Yılmaz'ın gizli telefonuna ulaşarak tüm mesajlarını ele geçirdi ve savcıya teslim etti. Öte yandan Behram, Suna'dan edindiği bir ses kaydı sayesinde Mahinur'un Sinan'dan bir çocuğu olduğunu öğrendi.

VAKİT KAYBETMEDEN HAREKETE GEÇTİ Bu gerçeği henüz kimsenin bilmediğini fark eden Behram, o çocuğu herkesten önce bulmaya karar verdi. Çağla, Savcı Leyla'nın babasının dosyasını yeniden açmasıyla büyük bir sevinç yaşarken, Doğan'la birlikte Melek'in tahliyesinin yanmaması için vakit kaybetmeden harekete geçti. Doktor Korkut'la konuşmak üzere katılacağı baloya giden ikili, Zeliş'in oğlunu ameliyat etmesi için onu ikna etmeye çalıştı.

ÖNEMLİ ADIMI DANSLA KUTLADILAR Ancak doktorun geri adım atmaması üzerine Çağla, bir açık yakalayarak onu ikna edecek bir video çekti. Planın işe yaramasıyla birlikte Doğan ve Çağla, bu önemli adımı bir dansla kutladı; sahneye Sezen Aksu'nun "Biliyorum"şarkısı eşlik etti. Diğer yandan Savcı Leyla, Behram'ı sorguya çağırdı. Herkes onun gerçekleri anlatmasını beklerken Behram suçu kendisinin işlediğini söyledi.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ Bu gelişme karşısında Çağla öfkeden deliye döndü ve Behram'a hesap sordu. Ardından Doğan ve Çağla, Behram'ı takip etti. Behram'ın buluştuğu kişinin Tahir Hancıoğlu olması ikiliyi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Behram'ın bu anlaşmayı Mahinur için yaptığı gerçeğini Çağla'ya itiraf edip etmeyeceği ise büyük merak uyandırdı.