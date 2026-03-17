Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 55 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
VAHŞİCE İŞLENEN CİNAYET
7 Mart'ta kaybolan Baysal'ın cansız bedeni, kaybolduktan 5 gün sonra Dut Limanı mevkisindeki kullanılmayan bir tersanenin yanındaki dere yatağında bulundu. Talihsiz öğretmenin, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunması dikkat çekti.
CESEDİ TAŞLARLA ÖRTÜLDÜ
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Baysal'ın yüzünde çok sayıda kesik izi olduğu ve cesedinin taşlarla örtülerek gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Bu durum cinayetin planlı şekilde işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
SICAK GELİŞME
Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilerde cinayetin sebebinin 40 milyon TL'lik bir para meselesi olabileceği iddia edildi.
NE OLMUŞTU
Ahmet Baysal'ın ağabeyi Ali İhsan Baysal, kardeşinin çevresine borç para verdiğini ve bu nedenle birçok kişiyle hukuki süreç yaşadığını ifade etti. Aile, cinayetin bu alacak-verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendiriyor.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinde bulunduklarını kabul ettikleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.