Müge Anlı'da emekli öğretmen cinayetinde gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Tüm Türkiye'nin severek takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında emekli öğretmen Ahmet Baysal cinayetinde soruşturma derinleşti. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin sebebinin Baysal'ın hesabındaki 40 milyon TL'lik para olabileceği iddiası ortaya çıktı.

Müge Anlı'da emekli öğretmen cinayetinde gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan 55 yaşındaki emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı / Kaynak ATV'dir.

VAHŞİCE İŞLENEN CİNAYET

7 Mart'ta kaybolan Baysal'ın cansız bedeni, kaybolduktan 5 gün sonra Dut Limanı mevkisindeki kullanılmayan bir tersanenin yanındaki dere yatağında bulundu. Talihsiz öğretmenin, evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunması dikkat çekti.

Müge Anlı'da emekli öğretmen cinayetinde gelişme: 3 şüpheli tutuklandı-3

CESEDİ TAŞLARLA ÖRTÜLDÜ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Baysal'ın yüzünde çok sayıda kesik izi olduğu ve cesedinin taşlarla örtülerek gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Bu durum cinayetin planlı şekilde işlenmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Müge Anlı'da emekli öğretmen cinayetinde gelişme: 3 şüpheli tutuklandı-4

SICAK GELİŞME

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilerde cinayetin sebebinin 40 milyon TL'lik bir para meselesi olabileceği iddia edildi.

Müge Anlı'da emekli öğretmen cinayetinde gelişme: 3 şüpheli tutuklandı-5

NE OLMUŞTU

Ahmet Baysal'ın ağabeyi Ali İhsan Baysal, kardeşinin çevresine borç para verdiğini ve bu nedenle birçok kişiyle hukuki süreç yaşadığını ifade etti. Aile, cinayetin bu alacak-verecek meselesi nedeniyle işlenmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Müge Anlı'da emekli öğretmen cinayetinde gelişme: 3 şüpheli tutuklandı-6

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olay yerinde bulunduklarını kabul ettikleri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

