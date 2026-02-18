PODCAST CANLI YAYIN

Nihat Hatipoğlu 2026 Ramazan programı saatleri belli oldu: ATV iftar ve sahur yayını ne zaman?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2026 Ramazan ayı boyunca her gün ATV ekranlarında canlı yayınla iftar ve sahur programlarını sürdürüyor. İlk sahur yayını 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece saat 03.45'te başlarken, ilk iftar programı ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da izleyiciyle buluşuyor.

  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 2026 Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında program yapacağını onayladı.
  • İlk sahur yayını 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece saat 03.45'te başlayacak.
  • İlk iftar programı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.30'da yayınlanacak.
  • Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca her gün hem sahur hem de iftar saatlerinde canlı yayında izleyici sorularını yanıtlayacak.
  • Program formatında dini soruların cevaplanması ve Ramazan ayının manevi atmosferine dair sohbetler yer alacak.

Yıllardır süregelen gelenek kapsamında Hatipoğlu, İstanbul'daki stüdyodan canlı bağlantılar ve dini sorular eşliğinde Ramazan heyecanını ekranlara taşıyor.

Ünlü ilahiyatçı bu yıl da Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

📊 Nihat Hatipoğlu Ramazan Programı Bilgi Tablosu

Aşağıdaki tablo, programın yayın detaylarını yapılandırılmış veri şeklinde sunar:

KriterYayın Bilgileri
KanalATV
İlk Sahur Tarihi18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece
Sahur Yayın Saati03.45
İlk İftar Tarihi19 Şubat 2026 Perşembe
İftar Yayın Saati18.30
Yayın PeriyoduRamazan ayı boyunca her gün

İlk sahur yayını 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece saat 03.45'te ekrana geliyor.

📝 Program İçeriği ve Yayın Detayları

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun bu yıl program yapıp yapmayacağı sorusu, bizzat kendisinden gelen açıklamayla yanıt buldu. ATV ekranlarının klasikleşen Ramazan programlarında bu yıl şu detaylar öne çıkıyor:

  • Çift Yayın: Hatipoğlu, her yıl olduğu gibi hem iftar hem de sahur saatlerinde canlı yayında soruları yanıtlıyor.

  • İzleyici Etkileşimi: Program formatında dini soruların cevaplanması ve Ramazan ayının manevi atmosferine dair sohbetler yer alıyor.

  • Süreklilik: Ramazan ayı boyunca kesintisiz olarak devam edecek olan yayınlar, 19 Şubat itibarıyla düzenli akışına başlıyor.

Hatipoğlu, 19 Şubat Perşembe gününden itibaren her akşam saat 18.30'da canlı yayına çıkıyor.

❓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Nihat Hatipoğlu bu yıl Ramazan programı yapacak mı?

Evet, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 2026 Ramazan ayı boyunca ATV ekranlarında program yapacağını onayladı.

Nihat Hatipoğlu sahur ve iftar programı saat kaçta başlıyor?

Sahur programı saat 03.45'te, iftar programı ise her akşam saat 18.30'da başlıyor.

Ramazan ayı boyunca merak edilen dini sorular ve güncel meseleler canlı yayında cevaplanıyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır)

Nihat Hatipoğlu ilk programı ne zaman?

İlk yayın, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece sahur programıyla başlıyor.

EDİTÖR NOTU

Nihat Hatipoğlu'nun yıllardır değişmeyen ekran varlığı, dijital mecralardaki bilgi kirliliğine rağmen izleyici sadakatinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle genç kuşağın sosyal medya üzerinden sorduğu soruların programa dahil edilmesi, klasik dini program formatının modern dönemde de güncelliğini korumasını sağlıyor.

