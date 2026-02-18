A.B.İ.'de yeni bir tehdit: Doğan’ı yıkan darbe I Melek’ten kahreden hamle

Çağla'yı kaçıranlar, hem ses kaydını dinletip hem de görüntüleri izleterek babasının katilinin Sinan olduğunu düşünmesini sağladı. Bununla yüzleşen Çağla, Sinan'a karşı büyük bir öfkeyle dolarken, Doğan cephesinde de yeni bir tehdit ortaya çıktı.

İSTANBUL'U TERK ETME ŞARTI

Şimşek adlı kişi, Doğan'a Melek'in özgürlüğü karşılığında 72 saat içinde İstanbul'u terk etmesi şartını iletti. Yaşadıklarının ardından soluğu Behram'ın yanında alan Çağla, gözyaşları içinde ona sarıldı. "Babam neden öldürüldüyse, ablamın bu hâle gelmesinin sebebi de o"diyerek gerçeğin peşine düşen Çağla, yaşananların ardındaki karanlığı aydınlatmaya kararlıydı.

"ONU ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

Ancak Çağla'nın, Doğan'dan gizli şekilde Sinan ve Altın'a ait fotoğrafları polise götürmesi ve ardından polislerin Hancıoğlu Yalısı'na gelmesi büyük bir şok yarattı. Bu hamle karşısında Doğan, Çağla ile yollarını ayırma kararı aldı. Sinan ise Doğan'a içini döktü; "Beni hiç adam yerine koymadığı için onu öldürmek istedim" sözlerinin ardından, onu öldürmediğini de söyledi.