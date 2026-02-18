A.B.İ.'de yeni bir tehdit: Doğan’ı yıkan darbe I Melek’ten kahreden hamle
atv’nin OGM Pictures imzalı dizisi A.B.İ. altıncı bölümüyle nefesleri kesti. Çağla’nın polise gizli hamlesi Hancıoğlu Yalısı’nda deprem etkisi yaratırken, Şimşek’in Melek’e gönderdiği günlük sayfası ve haplar herkesi şoke etti. Melek’in intihar haberi Doğan’ı derinden sarstı.
- A.B.İ. dizisinin 6. bölümünde Çağla, babasının katilinin Sinan olduğunu düşünmeye başladı.
- Şimşek adlı kişi, Doğan'dan Melek'in özgürlüğü karşılığında 72 saat içinde İstanbul'u terk etmesini istedi.
- Çağla'nın polise gizlice fotoğraf götürmesi sonrası Doğan onunla yollarını ayırma kararı aldı.
- Sinan'ın Çağla'yı Mahinur sanarak 'Mahi'm, ömrüm' demesi şaşkınlık yarattı.
- Şimşek'in gönderdiği günlük ve haplar sonrası Melek intihar girişiminde bulundu.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş'in kaleme aldığı A.B.İ. dün akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi.
YENİ BİR TEHDİT
Çağla'yı kaçıranlar, hem ses kaydını dinletip hem de görüntüleri izleterek babasının katilinin Sinan olduğunu düşünmesini sağladı. Bununla yüzleşen Çağla, Sinan'a karşı büyük bir öfkeyle dolarken, Doğan cephesinde de yeni bir tehdit ortaya çıktı.
İSTANBUL'U TERK ETME ŞARTI
Şimşek adlı kişi, Doğan'a Melek'in özgürlüğü karşılığında 72 saat içinde İstanbul'u terk etmesi şartını iletti. Yaşadıklarının ardından soluğu Behram'ın yanında alan Çağla, gözyaşları içinde ona sarıldı. "Babam neden öldürüldüyse, ablamın bu hâle gelmesinin sebebi de o"diyerek gerçeğin peşine düşen Çağla, yaşananların ardındaki karanlığı aydınlatmaya kararlıydı.
"ONU ÖLDÜRMEK İSTEDİM"
Ancak Çağla'nın, Doğan'dan gizli şekilde Sinan ve Altın'a ait fotoğrafları polise götürmesi ve ardından polislerin Hancıoğlu Yalısı'na gelmesi büyük bir şok yarattı. Bu hamle karşısında Doğan, Çağla ile yollarını ayırma kararı aldı. Sinan ise Doğan'a içini döktü; "Beni hiç adam yerine koymadığı için onu öldürmek istedim" sözlerinin ardından, onu öldürmediğini de söyledi.
ÇAĞLA'NIN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞI
Doğan, Sinan'a inandığını ve masum olduğunu kanıtlayacağına söz verdi. Bu sırada Genco, Sinan'ı konuşturmak için onu Çağla'ya getirdi. Gözleri bağlı olan Sinan, karşısındaki kişinin Mahinur olduğunu sanarak "Mahi'm, ömrüm…" sözlerini sarf edince Çağla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
DOĞAN DERİNDEN SARSILDI
Öte yandan Mahinur, Hancıoğlu Yalısı'na giderek soluğu Tahir Hancıoğlu'nun odasında aldı. Mahinur'un intikam alıp almayacağı merak konusu oldu. Şimşek ise Melek'e babasına duyduğu öfkeyi yazdığı günlüğün sayfasını gönderdi. Ardından hapları yollayarak Melek'i intihara sürükledi. Melek'in intihar haberini alan Doğan ise derinden sarsıldı.