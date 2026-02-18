Müge Anlı'da son bölüm yaşanan olaylar: 18 Şubat Atv canlı yayın

18 Şubat 2026 tarihli bölümde işlenen konular ve yaşanan son dakika gelişmeleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken gelişmeler ve günün en çok konuşulan olayları…

4 ÇOCUK ANNESİ MEKİYE AKYEL'DEN 2024'TEN BERİ HABER YOK

30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel, 2024 yılında Siirt'te ortadan kayboldu. Kardeşi Halime Pilğir, ablasını bulabilmek için stüdyoya gelerek yardım talebinde bulundu. Genç kadının, şiddet gördüğü öne sürülen eski eşiyle bağlantılı şekilde kaybolduğu iddiaları gündeme geldi.

Yayının ardından yapılan ihbarlar üzerine Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Eski eş İsa Güç, JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında, bir önceki programın hemen ardından güvenlik güçlerinin işlem başlattığını ve gözaltı kararının uygulandığını açıkladı.

"EVİM SATILDI, SOKAKTA KALDIM" İDDİASI

68 yaşındaki Havva Of, yarım asırlık eşinin evi satarak kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. İddiaların odağındaki eşi ve kızı da canlı yayına katılarak açıklamalarda bulundu. Dosya ilerledikçe ortaya atılan yeni iddialar olayın yönünü değiştirdi.

Havva Of'un bedensel engelli kızı Melek ise eniştesi tarafından mağdur edildiğini iddia ederek stüdyoda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaşanan gelişmeler izleyicileri derinden etkiledi.

ALMANYA'DAN BABASINI ARAMAYA GELDİ

46 yaşındaki Sara Schafer, biyolojik babasını bulmak amacıyla Almanya'dan Türkiye'ye gelerek programa katıldı. Manisa doğumlu ve adının Ramazan Taşkın olduğunu öğrendiği babasını hiç görmediğini ifade eden Schafer, gerçeği 23 yaşındayken öğrendiğini söyledi.

Babası Türk olduğu için iki çocuğuna Türk isimleri verdiğini dile getiren Schafer, annesi ile biyolojik babasının tanışma sürecini de ayrıntılarıyla paylaştı.

200 BİN LİRALIK ALTINLARLA KAYBOLDU

Aydın'da yaşayan 18 yaşındaki Ömer Tarhan, ailesine ait yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınları alarak ortadan kayboldu. Ailesi, gençten 11 Şubat'tan bu yana haber alamadıklarını belirterek stüdyoda yardım çağrısı yaptı.

Programda, Ömer'in psikiyatrik rahatsızlıklarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Müge Anlı, ailenin gencin okuduğu bazı kitaplardan etkilenmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

