Aynı Yağmur Altında 2. bölümde neler oldu? Rosa hayatının en zor kararını verdi

Nikah törenine Ali'nin beklenmedik gelişiyle birlikte gerilim yükseldi. Rosa cevap vermekte zorlanırken, Beliz elinde silahla töreni basınca ortalık iyice karıştı. Beliz silahı önce Ali'ye, ardından kendi kalbine doğrultarak intihar edeceğini söyledi. Ali, Beliz'i sakinleştirmek için hayatında kimse olmadığını söylemek zorunda kaldı. Yaşadığı kriz sonrası bayılan Beliz'i Ali kucağında konağa taşırken, Rosa bu anlarda büyük bir üzüntü yaşadı. Umur, kızının yaşadığı durumdan Ali'yi sorumlu tutarken, Ali bu suçlamalara boyun eğmedi. Rosa, gelinliğiyle konaktan ayrılarak geceyi Ali ile anılarının olduğu balıkçı kulübesinde geçirdi. Sabah kulübede karşılaşan ikili arasında yüzleşme yaşandı. Rosa, Ali'yi korumak amacıyla ona olan sevgisini inkar etti.

Fotoğraflar: atv Koray'dan Gizli Hamle Bu sırada Umur, oğlu Koray'ın mafya lideri Civan Ergani ile gizli bir anlaşma yaptığını öğrendi. Öfkelenen Umur, anlaşmayı iptal etti. Bunun üzerine Koray, Civan'ın oğlu Celo ile gizli bir iş birliği yaparak Ali'yi ortadan kaldırmak için harekete geçti.