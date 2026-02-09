Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı: "Bunun hesabını bütün ailen öder"
Londra’dan İstanbul’a uzanan gizemli bir yolculuğu konu alan "Aynı Yağmur Altında", 9 Şubat Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Rosa ve Ali'nin kader birliğini işleyen dizinin hemen ardından paylaşılan 2. bölüm tanıtımı, Koray'ın tehdidiyle tansiyonu yükseltti.
- Aynı Yağmur Altında dizisi bu akşam saat 20:00'de ATV'de ilk bölümüyle yayınlandı.
- Dizide Londra'da anevrizma teşhisi konulan aktivist Rosa ile baskıcı bir ailede büyüyen Ali'nin yolları İstanbul'da kesişti.
- 16 Şubat Pazartesi yayınlanacak 2. bölüm fragmanında Rosa ve Ali arasındaki çekim derinleşirken aileler arası hesaplaşmalar su yüzüne çıkıyor.
- Karanoğlu ailesinin varisi Koray'ın Ali'ye olan nefreti ve Rosa'ya olan ilgisi dizide gerilimi artırıyor.
- Ali babasının gölgesinde yaşarken Rosa'da huzur buldu ancak Beliz ile zoraki bir ilişkisi devam ediyor.
Başrollerini güçlü isimlerin paylaştığı Aynı Yağmur Altında dizisi, bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekran macerasına başladı. Bir aktivist olan Rosa ile baskıcı bir ailede büyüyen Ali'nin yollarının kesiştiği dizide, gelecek hafta yayınlanacak 2. bölüme dair yayınlanan fragman Karanoğlu ailesinin karanlık planlarını gün yüzüne çıkardı.
🔍 İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aynı Yağmur Altında dizisinin başlangıç hikayesi, izleyiciyi Londra'dan İstanbul'un kaosuna sürükledi:
📍 Rosa'nın Kararı: Londra'daki protestoda ağır bir darbe alan ve anevrizma teşhisi konulan Rosa, babasından gelen telefonla her şeyi bırakıp İstanbul'a geldi.
📍 Beklenmedik Karşılaşma: Havalimanında Rosa ile Ali Aydan'ın yollarının kesişmesi, her iki karakterin de hayatında dönüm noktası oldu.
📍 Baskı ve Aşk: Babası Faik Aydan'ın gölgesinde yaşayan ve Beliz ile zoraki bir ilişkisi olan Ali, Rosa'da hiç tatmadığı bir huzuru buldu.
📍 Karanlık Tehdit: Karanoğlu ailesinin varisi Koray, Ali'ye olan nefreti ve Rosa'ya olan saplantılı ilgisiyle fırtınanın fitilini ateşledi.
⛈️ 2. BÖLÜM FRAGMANI: İNTİKAM ÇANLARI ÇALIYOR
Yeni bölüm fragmanında, Rosa ve Ali arasındaki çekimin derinleştiği görülürken, aileler arasındaki eski hesaplaşmalar yeniden açılıyor. Koray'ın Ali'yi ve ailesini hedef alan ağır sözleri, dizinin ilerleyen bölümlerde bir intikam savaşına dönüşeceğinin sinyallerini verdi.
Fragmanı izlemek ve gelecek haftanın detaylarına hakim olmak için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
