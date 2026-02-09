Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı: "Bunun hesabını bütün ailen öder"

Şehrin gürültüsünde birbirine tutunan iki yabancı; Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

📍 Beklenmedik Karşılaşma: Havalimanında Rosa ile Ali Aydan'ın yollarının kesişmesi, her iki karakterin de hayatında dönüm noktası oldu.

📍 Baskı ve Aşk: Babası Faik Aydan'ın gölgesinde yaşayan ve Beliz ile zoraki bir ilişkisi olan Ali, Rosa'da hiç tatmadığı bir huzuru buldu.