Aynı Yağmur Altında dizisi oyuncuları ve konusu: ATV'nin yeni dizisi gerçek hikaye mi?

Dizi, insan hakları aktivisti Rosa Sofia Martinez'in Londra'daki bir Gazze protestosunda Ali ile tanışmasıyla başlayan hikayeyi anlatıyor.

Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen, Deniz Uğur ve Erkan Can dizinin kadrosunda yer alıyor.

Çekimler Londra ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Dizi, Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın senaryosu ve Ali Balcı'nın yönetmenliğiyle özgün bir yapım olarak hazırlandı.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi, hastalıkla mücadele eden bir kadının İstanbul'daki geçmiş arayışını ve engellerle dolu aşkını detaylı bir olay örgüsüyle sunuyor.

Baba Yapım imzasıyla hazırlanan Aynı Yağmur Altında, ATV'nin 2026 sezonundaki en dikkat çeken prodüksiyonları arasında yer alıyor. AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU Dizi, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılıkları ve bireysel varoluş mücadelelerini de mercek altına alıyor. Hikayenin odak noktasında yer alan Rosa Sofia Martinez, kendisini insan haklarına adamış bir aktivisttir.