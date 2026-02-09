Aynı Yağmur Altında dizisi oyuncuları ve konusu: ATV'nin yeni dizisi gerçek hikaye mi?
Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın üstlendiği Aynı Yağmur Altında; hastalık, geçmişin sırları ve imkansız bir aşk üçgeninde şekillenen hikayesiyle, gerçek bir yaşam öyküsüne dayanmayan özgün yapısıyla ekranlara geliyor.
- Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı Aynı Yağmur Altında dizisi, hastalıkla mücadele eden bir kadının İstanbul'daki geçmiş arayışını konu alıyor.
- Dizi, insan hakları aktivisti Rosa Sofia Martinez'in Londra'daki bir Gazze protestosunda Ali ile tanışmasıyla başlayan hikayeyi anlatıyor.
- Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen, Deniz Uğur ve Erkan Can dizinin kadrosunda yer alıyor.
- Çekimler Londra ve İstanbul'da gerçekleştiriliyor.
- Dizi, Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın senaryosu ve Ali Balcı'nın yönetmenliğiyle özgün bir yapım olarak hazırlandı.
Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi, hastalıkla mücadele eden bir kadının İstanbul'daki geçmiş arayışını ve engellerle dolu aşkını detaylı bir olay örgüsüyle sunuyor.
AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU
Dizi, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılıkları ve bireysel varoluş mücadelelerini de mercek altına alıyor. Hikayenin odak noktasında yer alan Rosa Sofia Martinez, kendisini insan haklarına adamış bir aktivisttir.
Dizinin temel olay örgüsü şu detayları kapsıyor:
Kaderi Değiştiren Protesto: Londra'da düzenlenen dev bir Gazze protestosu, Rosa'nın Ali ile tanışmasına ve hayatının akışının tamamen değişmesine neden olur.
Gizemli Arayış: Rosa, bir yandan amansız bir hastalıkla pençeleşirken, diğer yandan ailesinin geçmişindeki karanlık sırları çözmek amacıyla İstanbul'a gelir.
Sınırları Zorlayan Aşk: İstanbul'da yolları tekrar kesişen Ali ve Rosa'nın aşkı; inanç farklılıkları, ailelerin katı kuralları ve dış dünyadan gelen tehditlerle büyük bir sınav verir.
👥 AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU: KİM KİMDİR?
Dizinin kadrosu, Türk sinemasının duayen isimleri ile son dönemin popüler genç yeteneklerini bir araya getiriyor. İşte detaylı oyuncu listesi:
|Oyuncu Adı
|Karakter Adı
|Karakterin Rolü
|Nilsu Berfin Aktaş
|Rosa Sofia Martinez
|Aktivist, idealist ve geçmişin peşinde koşan ana karakter.
|Burak Tozkoparan
|Ali Aydan
|Rosa'ya olan aşkı ile ailesinin beklentileri arasında kalan genç.
|Hülya Avşar
|Fazilet
|Hikayenin gidişatını belirleyen, güçlü ve otoriter figür.
|Fikret Kuşkan
|Umur Karanoğlu
|Karanoğlu ailesinin gizemli lideri.
|Levent Ülgen
|Faik Aydan
|Ali'nin babası ve geleneksel değerlerin temsilcisi.
|Deniz Uğur
|Hümeyra Aydan
|Aile içindeki dengeleri tutmaya çalışan anne figürü.
|Erkan Can
|Mürsel Duran
|Hikayeye tecrübesiyle yön veren kilit karakter.
Kadroda Yer Alan Diğer İsimler: Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Birand Tunca (Kerem), Mine Çayıroğlu (Tülin), Sarp Bozkurt ve Türkü Turan gibi başarılı isimler de yapımın zengin oyuncu havuzunda yer alıyor.
🌍 ÇEKİM YERLERİ: LONDRA'DAN İSTANBUL'A GÖRSEL ŞÖLEN
Dizinin prodüksiyonu, uluslararası standartlarda bir atmosfer sunmak adına iki farklı ülkede gerçekleştiriliyor:
Londra Çekimleri: Dizinin açılış bölümleri ve aksiyon dolu protesto sahneleri Londra'nın tarihi ve yağmurlu sokaklarında çekildi. Şehrin melankolik havası, Rosa'nın ruh haliyle özdeşleştirildi.
İstanbul Çekimleri: Hikayenin kalbinin attığı yer olan İstanbul'da ise çekimler Boğaz hattı, tarihi yarımada ve Beyoğlu'nun otantik dokusunda devam ediyor.
AYNI YAĞMUR ALTINDA GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?
İzleyicilerin merak ettiği en önemli konulardan biri olan uyarlama meselesi netlik kazandı.
Özgün Senaryo: Dizi, herhangi bir yabancı yapım, gerçek hikaye veya kitaptan uyarlanmamıştır.
Yaratıcı Ekip: Proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya aittir. Senaryo ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal üçlüsü tarafından kaleme alınmaktadır.
Yönetmen: Dizinin görsel dünyasını ve reji yönetimini Ali Balcı üstleniyor.