Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bahar ve Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihleri

Yeni yayın dönemine sayılı günler kala diziseverlerin gözü kanallardan gelecek açıklamalara çevrildi. ATV 'den Kanal D'ye, Star TV'den Show TV'ye kadar ekranların önde gelen dizileri için yeni sezon başlangıç tarihleri araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bahar ve Sahipsizler dizilerinde son durum ve beklenen tarihler…

Fotoğraf: ATV

📺 Kuruluş Osman: Yeni sezon için tarih beklentisi

ATV ekranlarının uzun soluklu yapımı Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025'te 194. bölümle noktaladı.

Yeni sezon (7. sezon) için henüz resmî tarih açıklanmadı. Ancak yapım ekibinden gelen bilgilere göre çekimler eylül başında başlayacak. Yayın tarihinin ise Eylül sonu veya Ekim başı olacağı tahmin ediliyor. Kadroda bazı sürpriz değişiklikler olacağı da kulislerde konuşuluyor.

📺 Uzak Şehir: Eylül ayında ekranda

Kanal D'nin izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, sezon finalinin ardından yeni bölümleri için gün sayıyor. Kanal tarafından kesinleşmiş tarih paylaşılmadı. Ancak sektör kulislerinde 8 veya 15 Eylül 2025 Pazartesi 20.00 tarihi öne çıkıyor. Bu tarihin resmileşmesi için kanalın duyurusu bekleniyor.