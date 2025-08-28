SON DAKİKA
Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bahar ve Sahipsizler yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihleri

Eylül ayıyla birlikte televizyon ekranları hareketleniyor. İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bahar ve Sahipsizler dizilerinin yeni sezon hazırlıkları hız kazandı.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 16:41
Yeni yayın dönemine sayılı günler kala diziseverlerin gözü kanallardan gelecek açıklamalara çevrildi. ATV'den Kanal D'ye, Star TV'den Show TV'ye kadar ekranların önde gelen dizileri için yeni sezon başlangıç tarihleri araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman, Uzak Şehir, Kral Kaybederse, Bahar ve Sahipsizler dizilerinde son durum ve beklenen tarihler…

📺 Kuruluş Osman: Yeni sezon için tarih beklentisi

ATV ekranlarının uzun soluklu yapımı Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025'te 194. bölümle noktaladı.
Yeni sezon (7. sezon) için henüz resmî tarih açıklanmadı. Ancak yapım ekibinden gelen bilgilere göre çekimler eylül başında başlayacak. Yayın tarihinin ise Eylül sonu veya Ekim başı olacağı tahmin ediliyor. Kadroda bazı sürpriz değişiklikler olacağı da kulislerde konuşuluyor.

📺 Uzak Şehir: Eylül ayında ekranda

Kanal D'nin izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, sezon finalinin ardından yeni bölümleri için gün sayıyor. Kanal tarafından kesinleşmiş tarih paylaşılmadı. Ancak sektör kulislerinde 8 veya 15 Eylül 2025 Pazartesi 20.00 tarihi öne çıkıyor. Bu tarihin resmileşmesi için kanalın duyurusu bekleniyor.

📺 Kral Kaybederse: Çekimler başladı, yayın tarihi bekleniyor

Star TV'nin yeni sezona damga vurması beklenen dizisi Kral Kaybederse için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre 22 Ağustos 2025'te çekimler başladı. Yayın günüyle ilgili net tarih verilmedi. Ancak dizinin Eylül–Ekim 2025 döneminde izleyiciyle buluşacağı ifade ediliyor.

📺 Bahar: Set 29 Ağustos'ta açılıyor

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar, sezon finaliyle uzun süre gündemde kalmıştı. Yeni sezon için 29 Ağustos 2025'te sete çıkılacağı açıklandı. Resmî yayın günü ise henüz netleşmedi. Yapımın Eylül 2025'te ekrana dönmesi bekleniyor.

📺 Sahipsizler: Eylül'de geri dönüyor

İlk sezonunu 18 Haziran 2025'te tamamlayan Sahipsizler için ikinci sezon hazırlıkları hız kazandı. Dizi ekibinin Ağustos sonunda sete çıktığı biliniyor. Resmî yayın günü açıklanmasa da, yeni sezonun Eylül 2025'te izleyiciyle buluşması bekleniyor.

