SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Usta oyuncu Burak Sergen Kuruluş kadrosunda!

atv’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizisi, bu sezon yenilenen kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyle buluşacak. Yeni dönem hazırlıkları devam eden dizinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Burak Sergen katıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025 , 12:34 Güncelleme Tarihi :27 Ağustos 2025 , 12:46
Usta oyuncu Burak Sergen Kuruluş kadrosunda!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de başarılı oyuncu Burak Sergen oldu. Türk televizyonlarında canlandırdığı sert ve güçlü karakterlerle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncunun, dizide hangi karaktere hayat vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, oyuncu kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar ve Mahassine Merabet'in rol alacağı açıklanmıştı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Büyük gün geldi! ASELSAN’ın dikkat çeken Çelik Kubbe paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! Barolar Meclis’e geliyor... DEM Parti İmralı’ya gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış: Parti yönetilmek zorunda
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak’taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat’taki Cumhur Zirvesi’nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan’a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü’nü dinletti | DEM’le manidar temas
Avrupa’da istifa dalgası! İşgalci İsrail’in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: Benim de başıma geldi’’
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ’’Müge Anlı ile Güven Bana’’ya damga vurdu
FETÖ’cülerden peş peşe Adil Öksüz itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te terörsüz Türkiye uyarısı! Yönünü Türkiye’ye ve Şam’a dönen kazanacak | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM’deki komisyon için ne diyor?