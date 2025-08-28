Prens 4. sezon tarihi! Yeni sezon ne zaman yayınlanacak, onay çıktı mı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

3. sezonunu kısa süre önce tamamlayan Prens dizisi, yeni sezon ihtimaliyle gündemde yer almaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, 4. sezon için resmi bir duyuru yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Henüz kesinleşmiş bir tarih paylaşılmasa da, önceki sezonlarda görülen yayın aralıkları dikkate alındığında 2026 yılının ilk yarısında yeni bölümlerin izleyici karşısına çıkabileceği öngörülüyor.

Fotoğraflar: AA 🎬 Prens 4. Sezon Onayı Geldi Mi? Prens dizisi, 3. sezon finalinin ardından resmi olarak 4. sezon onayı almadı. Ancak yapım, HBO Max (Max) platformunda en çok izlenen yerli orijinal dizi unvanını taşıyor. Bu olağanüstü başarı, yeni sezon ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Yüksek izlenme oranları ve geniş hayran kitlesi, yapım ekibinin 4. sezon için adım atmasını bekleyen güçlü bir zemini oluşturuyor.