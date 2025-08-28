SON DAKİKA
Prens 4. sezon tarihi! Yeni sezon ne zaman yayınlanacak, onay çıktı mı?

Prens dizisi, son olarak 3. sezon final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Finalin ardından, dizinin 4. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Prens hayranları, yeni sezonun onay alıp almadığını ve yayın tarihinin ne zaman olacağını sorguluyor.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 17:25
3. sezonunu kısa süre önce tamamlayan Prens dizisi, yeni sezon ihtimaliyle gündemde yer almaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, 4. sezon için resmi bir duyuru yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Henüz kesinleşmiş bir tarih paylaşılmasa da, önceki sezonlarda görülen yayın aralıkları dikkate alındığında 2026 yılının ilk yarısında yeni bölümlerin izleyici karşısına çıkabileceği öngörülüyor.

🎬 Prens 4. Sezon Onayı Geldi Mi?

Prens dizisi, 3. sezon finalinin ardından resmi olarak 4. sezon onayı almadı. Ancak yapım, HBO Max (Max) platformunda en çok izlenen yerli orijinal dizi unvanını taşıyor. Bu olağanüstü başarı, yeni sezon ihtimalini oldukça güçlendiriyor. Yüksek izlenme oranları ve geniş hayran kitlesi, yapım ekibinin 4. sezon için adım atmasını bekleyen güçlü bir zemini oluşturuyor.

📅 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayabilir?

Prens'in önceki sezon takvimine bakıldığında, sezonlar arasında genellikle 10-12 aylık bir boşluk olduğu görülüyor. Bu hesaba göre, yeni sezonun 2026 yılı Mayıs-Haziran döneminde yayınlanması muhtemel görünüyor. Ancak bu tarih resmi değil; kesin açıklama yapımcılar tarafından duyurulduğunda netleşecek.

⭐ Prens Dizisinin Kadrosu

  • Giray Altınok – Prens

  • Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

  • Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia

  • Çağdaş Onur Öztürk – Thenio

  • Serdar Orçin – Kalesh

  • Aslı Tandoğan – Anarkhia

  • Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg

  • Onur Özaydın – Orion

  • Canberk Gültekin – Köle

  • Cansu Diktaş Altınok – Kraliçe Violette

  • Çağlar Ertuğrul – Kaptan Vandyke

  • Kerem Özdoğan – Elçi Sangu

  • Binnur Kaya – Venedik Kraliçesi

  • Burcu Özberk – Venedik Prensesi

  • Yiğit Özşener – Macar Komutanı

  • Burak Dakak – Fatih Sultan Mehmet

  • Mustafa Kırantepe – Zağanos Paşa

  • Orhan Alkaya – Akşemseddin

