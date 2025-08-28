SON DAKİKA
Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana’da Berkay ve Bülent Serttaş karşı karşıya!

Müge Anlı’nın sunumuyla atv’de ekrana gelen, para ödülü için karşınızdakiyle hem ortak hem rakip olacağınız “Güven Bana”, Cuma akşamı on üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Güven Bana’nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda sanatçı Berkay ve Bülent Serttaş yarışacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 12:49
Ekranların güvenilir ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda sanatçı Berkay ve Bülent Serttaş yarışacak. Sevilen ikili birbirlerine "Güven Bana" deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. İki başarılı isim arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

Yarışma hakkında bilgi:

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili… Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyecek.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?