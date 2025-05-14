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Prens 3. sezon tüm bölümler ne zaman? Her hafta yeni bölüm mü yayınlanacak?

Giray Altınok’un yaratıcılığını üstlendiği ve başrolünde yer aldığı Prens dizisi, üçüncü sezonuyla geri döndü! Daha önce BluTV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizi, artık Max Türkiye platformunda izleyiciyle buluşuyor.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 20:17 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 20:17
Prens 3. sezon tüm bölümler ne zaman? Her hafta yeni bölüm mü yayınlanacak?

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Daha önce dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren "Prens" dizisi, yeni sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Absürt mizah anlayışı, güçlü kadrosu ve tarihi göndermeleriyle öne çıkan dizi, üçüncü sezonunda çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

📅 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ

Prens dizisinin üçüncü sezonu 9 Mayıs 2025'te yayınlanan ilk bölümüyle başladı. 3. sezonun 2. bölümü 16 Mayıs Cuma akşamı Max Türkiye'de izleyicilerle buluşacak. Edinilen bilgilere göre, dizinin geri kalan bölümlerinin de haftalık olarak, her Cuma bir bölüm şeklinde yayınlanması planlanıyor.

Bu takvime göre Prens 3. sezonun yayın günleri şu şekilde olabilir:

🔶 2. Bölüm – 16 Mayıs 2025

🔶 3. Bölüm – 23 Mayıs 2025

🔶 4. Bölüm – 30 Mayıs 2025

🔶 5. Bölüm – 6 Haziran 2025

🔶 6. Bölüm – 13 Haziran 2025

🔶 7. Bölüm – 20 Haziran 2025

🔶 8. Bölüm – 27 Haziran 2025
(Bölüm sayısı kesinleşmediği için bu takvim tahmini olarak hazırlanmıştır.)

🏰 DİZİNİN KONUSU

Fantastik komedi türündeki "Prens", ailesi tarafından ciddiye alınmayan bir veliahdın başından geçen absürt olayları konu alıyor. Bu sezon, hikâye Bongomya Krallığı'ndan çıkarak Osmanlı ve Venedik'e kadar genişliyor. Kadın karakterlerin etkisinin arttığı "Kadınlar Çağı" ile birlikte siyasi dengeler de değişiyor.

👑 ANA KARAKTERLER

-Prens (Giray Altınok)

-Kalesi (Serdar Orçin)

-Sion (Ceyda Düvenci)

-Anarkhia (Aslı Tandoğan)

-Thenio (Çağdaş Onur Öztürk)

-Hasharia (Derya Pınar Ak)

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