Prens 3. sezon tüm bölümler ne zaman? Her hafta yeni bölüm mü yayınlanacak?

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Daha önce dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren "Prens" dizisi, yeni sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Absürt mizah anlayışı, güçlü kadrosu ve tarihi göndermeleriyle öne çıkan dizi, üçüncü sezonunda çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor.

Fotoğraflar: Youtube 📅 3. SEZON YAYIN TAKVİMİ Prens dizisinin üçüncü sezonu 9 Mayıs 2025'te yayınlanan ilk bölümüyle başladı. 3. sezonun 2. bölümü 16 Mayıs Cuma akşamı Max Türkiye'de izleyicilerle buluşacak. Edinilen bilgilere göre, dizinin geri kalan bölümlerinin de haftalık olarak, her Cuma bir bölüm şeklinde yayınlanması planlanıyor. Bu takvime göre Prens 3. sezonun yayın günleri şu şekilde olabilir: 🔶 2. Bölüm – 16 Mayıs 2025 🔶 3. Bölüm – 23 Mayıs 2025 🔶 4. Bölüm – 30 Mayıs 2025