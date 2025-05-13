Küçük işletmelere siber uyarı: En yaygın 10 dolandırıcılık yöntemine dikkat!

Küçük işletmeler, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dijitalleşme ile birlikte daha fazla risk altında kalırken, bu tür tehditlerle başa çıkmak için çeşitli stratejiler geliştirmeleri gerekiyor.

Bu risklerin yönetilebilmesi için işletmelerin teknolojik güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutmaları büyük önem taşıyor. Bu tür dolandırıcılıklara karşı küçük işletme sahiplerinin bilinçli olması gerektiğini ifade eden Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, küçük işletmeleri hedef alan en yaygın 10 dolandırıcılık yöntemini ve alınması gereken önlemleri şöyle paylaşıyor:



1- KİMLİĞE BÜRÜNME DOLANDIRICILIĞI:

Saldırganlar, hedefledikleri kişileri ödeme yapmaları ya da bilgilerini paylaşmalarına ikna etmek için güvenilir kuruluşların kimliğine bürünüyor. Sahte e-posta adresleri, telefonları veya sosyal medya hesaplarıyla hedef kişilere ulaşılıyor



2- OFİS MALZEMELERİ DOLANDIRICILIĞI:

Saldırganlar, işletmelerin her zamanki ofis tedarikçileri gibi davranarak kağıt, toner veya diğer ofis malzemelerinin yeniden sipariş edilmesi gerektiğini hatırlatan sahte talepler oluşturuyor.

3- PAZARLAMA, REKLAM VE İNCELEME DOLANDIRICILIĞI:

Saldırganlar, işletmelere sahte reklam teklifleri veya var olmayan bir işletme rehberinde yer alma fırsatları sunarak onları kandırmaya çalışıyor. Genellikle "ücretsiz" bir listeleme teklifiyle ya da işletme bilgilerini güncelleme bahanesiyle aranarak kişisel veya iş bilgileri talep ediliyor



4- ÖDÜL DOLANDIRICILIĞI:

Bazı saldırganlar, işletmelerin prestijli bir unvan için seçildiklerini veya bir yayında yer aldıklarını iddia ederek sahte ödüllerle işletme sahiplerini hedef alıyor. Bununla birlikte, baskı veya tanıtım masraflarını karşılamak için bir ücret talep ediliyor.



5- SAHTE FATURA DOLANDIRICILIĞI:

Dolandırıcılar, hiç gösterilmeyen reklamlar, var olmayan ticaret gruplarına üyelikler, hiç sipariş edilmeyen veya alınmayan ofis malzemeleri gibi hiç talep edilmeyen ürün veya hizmetler için ücret talep edebiliyor.



6- KAMU HİZMETİ DOLANDIRICILIĞI:

Dolandırıcılar, işletme sahiplerinin kamu hizmeti şirketlerini temsil ediyor gibi arama yapabiliyor ya da e-posta gönderebiliyor. Örneğin, ödeme yapılmaması durumunda elektriğin veya internetin kesileceğini iddia edebiliyorlar.



7- DEĞERLEME DOLANDIRICILIĞI:

Bu dolandırıcılıkta, sahte bir işletme komisyoncusu işletmenizi satmak için yardımcı olmayı teklif ediyor. Değerleme veya diğer hizmetler için ücret aldıktan sonra, hiçbir şey sağlamadan ortadan kayboluyor.



8- CEO DOLANDIRICILIĞI:

Saldırganlar, bu yöntemde kendilerini bir şirketin CEO'su olarak tanıtıyor. Genellikle finans departmanından birine bir e-posta göndererek dolandırıcılar tarafından kontrol edilen bir hesaba para transferi yapılmasını istiyorlar.



9- KREDİ KARTI İŞLEMLERİ DOLANDIRICILIĞI:

Dolandırıcılar genellikle kredi kartı işlemleri için daha düşük oranlar veya daha iyi fırsatlar vadederek kurbanlarını kandırmaya çalışıyor. Bu tür dolandırıcılık, genellikle sahte web siteleri veya phishing e-postaları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.



10- KÜÇÜK İŞLETME KREDİSİ DOLANDIRICILIĞI::

Küçük işletmeler kredi başvurusunda bulunurken, kendilerini bankalardan temsilci olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı olma riski altında. Bu dolandırıcılar, işletmelerden hassas finansal bilgiler talep edebiliyor veya ücret isteyebiliyor.