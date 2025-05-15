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İşte Benim Stilim Sibel neden yok, elendi mi? İşte Benim Stilim Sibel yarışmadan diskalifiye mi oldu?

Tv8 ekranında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında yer alan Sibel Serbest’in programda yer almaması merak edildi. Seyirciler, “İşte Benim Stilim Sibel elendi mi, neden yok?” sorularına yanıt arıyor. Peki İşte Benim Stilim Sibel yarışmadan diskalifiye mi oldu? İşte son durum.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 09:21
İşte Benim Stilim Sibel neden yok, elendi mi? İşte Benim Stilim Sibel yarışmadan diskalifiye mi oldu?

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İşte Benim Stilim yarışmasında Sibel Serbest'in yer almaması seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Peki İşte Benim Stilim Sibel neden yok, elendi mi? İşte Benim Stilim Sibel yarışmadan diskalifiye mi oldu? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

İşte Benim Stilim Sibel yarışmadan ayrıldı mı?

İşte Benim Stilim'in dikkat çeken isimlerinden Sibel, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Programın sunucusu Öykü Serter, Sibel'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Yurt dışında ikamet eden yarışmacının bazı yasal yükümlülükleri nedeniyle programa dönüş yapamadığı ve bu nedenle elenmiş kabul edildiği ifade edildi.