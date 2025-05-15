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İşte Benim Stilim yarışmasında Sibel Serbest'in yer almaması seyircilerin dikkatinden kaçmadı. Peki İşte Benim Stilim Sibel neden yok, elendi mi? İşte Benim Stilim Sibel yarışmadan diskalifiye mi oldu? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal Medya) İşte Benim Stilim Sibel yarışmadan ayrıldı mı? İşte Benim Stilim'in dikkat çeken isimlerinden Sibel, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Programın sunucusu Öykü Serter, Sibel'in durumuyla ilgili açıklamada bulundu.