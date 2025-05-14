Koca Bebek Joe oyuncuları ve konusu: Koca Bebek Joe filmi nerede çekildi?

Koca Bebek Joe , bir dağ gorilinin yaşam mücadelesini konu alıyor. Kaçak avcıların hedefi haline gelen Joe, onu büyüten genç kadın ve bir zoolog eşliğinde güvenli bir doğal yaşam alanına taşınmaya çalışılıyor. Peki Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) oyuncuları ve konusu nedir? Koca Bebek Joe filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Koca Bebek Joe)

Koca Bebek Joe filmi konusu nedir?

Koca Bebek Joe, Afrika'da kaçak avcıların hedefi haline gelen dev goril Joe'nun, onu yetiştiren genç kadın Jill ve zoolog Gregg O'Hara sayesinde kurtarılıp Amerika'ya, daha güvenli bir yaşam alanına taşınmasını konu alır. Joe'nun yeni evi California'daki bir hayvan koruma alanı olsa da, burada da tehditler peşini bırakmaz. Onu ele geçirip kötü amaçlarla kullanmak isteyen bir suçlu ortaya çıkınca Joe yeniden tehlikeye girer. Los Angeles'a kaçan dev goril, bu kez de şehirde tehdit olarak görülür ve yok edilme riskiyle karşı karşıya kalır. Joe'nun kurtuluşu, yine ona inanan insanların cesaretine bağlıdır.