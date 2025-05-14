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Koca Bebek Joe oyuncuları ve konusu: Koca Bebek Joe filmi nerede çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Koca Bebek Joe filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Amerika yapımı aksiyon ve macera türündeki bu film, 1949 yılında çekilen aynı isimli yapımdan uyarlandı. Peki Koca Bebek Joe filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:13
Koca Bebek Joe oyuncuları ve konusu: Koca Bebek Joe filmi nerede çekildi?

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Koca Bebek Joe, bir dağ gorilinin yaşam mücadelesini konu alıyor. Kaçak avcıların hedefi haline gelen Joe, onu büyüten genç kadın ve bir zoolog eşliğinde güvenli bir doğal yaşam alanına taşınmaya çalışılıyor. Peki Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) oyuncuları ve konusu nedir? Koca Bebek Joe filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Koca Bebek Joe)(Kaynak: Koca Bebek Joe)

Koca Bebek Joe filmi nerede çekildi?

Filmin büyük bölümü Wilmington, Kuzey Karolina ve çevresinde çekildi. Birçok sahne, USS North Carolina savaş gemisinin civarında ve Kuzey Karolina Wilmington Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi.

(Kaynak: Koca Bebek Joe)(Kaynak: Koca Bebek Joe)

Koca Bebek Joe filmi konusu nedir?

Koca Bebek Joe, Afrika'da kaçak avcıların hedefi haline gelen dev goril Joe'nun, onu yetiştiren genç kadın Jill ve zoolog Gregg O'Hara sayesinde kurtarılıp Amerika'ya, daha güvenli bir yaşam alanına taşınmasını konu alır. Joe'nun yeni evi California'daki bir hayvan koruma alanı olsa da, burada da tehditler peşini bırakmaz. Onu ele geçirip kötü amaçlarla kullanmak isteyen bir suçlu ortaya çıkınca Joe yeniden tehlikeye girer. Los Angeles'a kaçan dev goril, bu kez de şehirde tehdit olarak görülür ve yok edilme riskiyle karşı karşıya kalır. Joe'nun kurtuluşu, yine ona inanan insanların cesaretine bağlıdır.

(Kaynak: Koca Bebek Joe)(Kaynak: Koca Bebek Joe)

Koca Bebek Joe filmi oyuncu kadrosu

Bill Paxton

Charlize Theron

Rade Šerbedžija

Naveen Andrews

Peter Firth

Regina King

David Paymer

Yaratık kostümü oyuncusu: John Alexander

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