Televizyondan saate tüm cihazlar akıllanacak! Android 16 ve Wear OS 6 ile yeni dönem başlıyor

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi olan Android, 3 milyardan fazla aktif cihazla 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Bu küresel etkinin bir yansıması olarak, Android 16 ile son yılların en büyük görsel değişimi hayata geçiriliyor. Yeni sürüm, daha sezgisel kullanıcı deneyimi, gelişmiş güvenlik özellikleri ve yapay zeka destekli önerilerle donatıldı. Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat tarafından duyurulan gelişmeler arasında Android 16 ve Wear OS 6 sürümlerinin tanıtılması dikkatleri çekti.

HER CİHAZA GELİYOR

Google'ın yapay zeka platformu Gemini, Android 16 ile yalnızca telefona değil, tabletten saate, televizyondan otomobile kadar tüm cihazlara entegre ediliyor. Gemini, cihazlar arasında akıllı geçişler, bağlam odaklı öneriler ve dolandırıcılık karşıtı güvenlik çözümleri sunuyor. Android 16, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanan önemli güncellemelerle geliyor. Google, yeni tasarım dili Material 3 Expressive'i tanıttı. Bu tasarım, daha duygusal ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmayı hedefliyor. Yeni sürüm, Bluetooth cihazlar arasında daha kolay geçiş yapılmasını sağlayan Auracast desteğini içeriyor.

OTOMOBİLLERE DE ENTEGRE EDİLECEK

Gemini sadece mobil ve giyilebilir cihazlara değil, mobilite tarafında otomobillere de entegre edilecek. Gemini Android platformuyla otomobillerdeki yapay zeka dokunuşunu hızlandıracak. Google, yapay zeka modeli Gemini'nin yeni sürümü olan Gemini 2.5 Pro'yu duyurdu. Bu sürüm, özellikle yazılım geliştirme süreçlerini desteklemek üzere optimize edildi. Bu yenilikler, Android ekosisteminin geleceğini şekillendirecek önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Google I/O 2025 etkinliğiyle birlikte daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.



WEAR OS 6 İLE AKILLI SAATLERDE YENİ ÇAĞ

Google, giyilebilir teknoloji tarafında da önemli bir adım attı. Yeni Wear OS 6, daha fazla performans optimizasyonu, batarya yönetimi ve sağlık verisi takibiyle geliyor. Geliştiriciler için daha fazla uygulama entegrasyonu ve Android 16 ile yüksek uyumluluk hedefleniyor. Wear OS 6, akıllı saat deneyimini geliştirecek birçok yenilikle geliyor. Yeni sürüm, Google'ın yapay zekâ asistanı Gemini ile entegre çalışacak. Samsung'un One UI 7 Watch arayüzüyle birlikte, Wear OS 6, gelişmiş sağlık takibi özellikleri sunacak.



DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE VE GÜVENLİK

Android 16 ve Gemini'nin odağında yalnızca kullanıcı deneyimi değil, güvenlik de var. Google, yeni yapay zeka destekli algoritmalarla dolandırıcılık girişimlerini önceden tespit eden sistemler geliştiriyor. Bu sayede Android kullanıcıları hem veri güvenliği hem de kimlik koruması konusunda daha güçlü korunacak.