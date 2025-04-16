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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Arsenal maçı hangi linkte? Canlı yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi bu akşam Santiago Bernabeu’da nefes kesecek! İlk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olan Real Madrid, İngiliz temsilcisi Arsenal’i ağırlıyor. Tüm Türkiye ise genç yıldız Arda Güler’in sahaya çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Ancelotti’nin kadro tercihleri, maçın yayını ve muhtemel 11’ler haberimizde...

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 20:32 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 20:32
Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Arsenal maçı hangi linkte? Canlı yayın bilgileri

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti için dev kapışma zamanı! Real Madrid, Londra'da alınan 3-0'lık ağır yenilgiyi unutturmak için kendi sahasında tarihi bir geri dönüş hedefliyor. Arsenal ise avantajı koruyup kupada bir adım daha ilerlemek istiyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

⏰ REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rövanş karşılaşması, 16 Nisan 2025 Çarşamba (bu akşam) saat 22.00'de başlayacak. Maç, İspanya'nın başkenti Madrid'de, efsanevi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi Fransız François Letexier olacak.

📡 HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, TRT'nin dijital spor platformu "tabii spor" üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda bazı TRT ekranlarında da açık şekilde izlenebilecek.

🇹🇷 ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Arda Güler'in sahada olup olmayacağı. Genç yıldızın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Ancak Ancelotti'nin oyunun gidişatına göre Arda'yı sahaya sürmesi sürpriz olmayacak.

🧠 MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe
Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Declan Rice, Saka, Merino, Martinelli

🔥 REAL MADRİD TARİHİ BİR GERİ DÖNÜŞ PEŞİNDE

İlk maçta aldığı ağır yenilgi sonrası Carlo Ancelotti ve öğrencileri, taraftarının önünde adeta bir "mucize" peşinde olacak. Arsenal ise ilk kez kupayı kazanma hayalini canlı tutmak için avantajını korumaya çalışacak.

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