Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid Arsenal maçı hangi linkte? Canlı yayın bilgileri

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti için dev kapışma zamanı! Real Madrid, Londra'da alınan 3-0'lık ağır yenilgiyi unutturmak için kendi sahasında tarihi bir geri dönüş hedefliyor. Arsenal ise avantajı koruyup kupada bir adım daha ilerlemek istiyor.
Fotoğraflar: AA
⏰ REAL MADRİD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Rövanş karşılaşması, 16 Nisan 2025 Çarşamba (bu akşam) saat 22.00'de başlayacak. Maç, İspanya'nın başkenti Madrid'de, efsanevi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi Fransız François Letexier olacak.
📡 HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Futbolseverlerin merakla beklediği dev karşılaşma, TRT'nin dijital spor platformu "tabii spor" üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda bazı TRT ekranlarında da açık şekilde izlenebilecek.
🇹🇷 ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Türk futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Arda Güler'in sahada olup olmayacağı. Genç yıldızın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Ancak Ancelotti'nin oyunun gidişatına göre Arda'yı sahaya sürmesi sürpriz olmayacak.
🧠 MUHTEMEL İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Fran Garcia, Rüdiger, Asencio, Valverde, Modric, Tchouameni, Bellingham, Vinicius, Rodrygo, Mbappe
Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Jorginho, Declan Rice, Saka, Merino, Martinelli