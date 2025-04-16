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Büyükada'da yangın! Şakir Paşa Ailesi setinde kim öldü, yangın nasıl çıktı? Set çalışanı Serkan Sükyan neden vefat etti?

Dizi çekimlerinin yapıldığı tarihi bir konakta çıkan yangın, bir set çalışanının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar adlı dizinin setinde çıkan yangın, hem dizi ekibini hem de televizyon dünyasını yasa boğdu.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 16:59
Büyükada’da yangın! Şakir Paşa Ailesi setinde kim öldü, yangın nasıl çıktı? Set çalışanı Serkan Sükyan neden vefat etti?

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Yangında etkilenen ve daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen set çalışanı Serkan Sükyan hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

🕯️ YANGIN SABAH SAATLERİNDE FARK EDİLDİ

Olay, Adalar ilçesi Büyükada'da Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi üzerindeki tarihi konakta yaşandı. Sabah saatlerinde odaları kontrol eden bir set çalışanı, içeriden duman geldiğini fark ederek durumu diğer ekibe bildirdi. Henüz çıkış nedeni netleşmeyen yangına ilk müdahale dizi setindeki ekip arkadaşları tarafından yapıldı.

Ancak yangının büyüklüğü nedeniyle kısa süre sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler yangını kontrol altına almayı başarsa da içeride bulunan set çalışanı Serkan Sükyan'ın dumandan etkilenerek fenalaştığı öğrenildi.

🏥 SERKAN SÜKYAN KURTARILAMADI

Yangın sonrası hemen hastaneye kaldırılan Serkan Sükyan'ın, geçmişte kalp ameliyatı geçirdiği ve sağlık durumunun riskli olduğu bildirildi. Dumandan yoğun şekilde etkilenen Sükyan, tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebine dair teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

🔥 İKİNCİ KEZ YANGINLA GÜNDEME GELDİ

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde bu, yaşanan ilk yangın vakası değil. Aylar önce yine konakta çıkan bir yangın, ekipte panik yaratmış ancak can kaybı yaşanmamıştı. Bu olayın ardından alınan güvenlik önlemleri ve set koşulları kamuoyunun yeniden gündemine gelmiş durumda.

🎬 DİZİ YAYININA ARA VERİLECEK Mİ?

Yapım şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yaşanan bu trajedi sonrası çekimlere bir süre ara verilmesi bekleniyor. Dizi ekibinin yaşadığı moral bozukluğu ve olayın yarattığı psikolojik etki göz önünde bulundurularak, ilerleyen günlerde resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.

📌 SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme yapılacak. Ayrıca konakta kullanılan elektrik sistemleri ve güvenlik tedbirleri de mercek altına alındı.

SERKAN SÜKYAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Yangında hayatını kaybeden set amiri Serkan Sükyan'ın daha önce üç kez kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Dumandan etkilenen Sükyan, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun duman solunumu nedeniyle sağlık durumu hızla kötüleşen Sükyan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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