Büyükada’da yangın! Şakir Paşa Ailesi setinde kim öldü, yangın nasıl çıktı? Set çalışanı Serkan Sükyan neden vefat etti?

🔥 İKİNCİ KEZ YANGINLA GÜNDEME GELDİ

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde bu, yaşanan ilk yangın vakası değil. Aylar önce yine konakta çıkan bir yangın, ekipte panik yaratmış ancak can kaybı yaşanmamıştı. Bu olayın ardından alınan güvenlik önlemleri ve set koşulları kamuoyunun yeniden gündemine gelmiş durumda.

🎬 DİZİ YAYININA ARA VERİLECEK Mİ?

Yapım şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yaşanan bu trajedi sonrası çekimlere bir süre ara verilmesi bekleniyor. Dizi ekibinin yaşadığı moral bozukluğu ve olayın yarattığı psikolojik etki göz önünde bulundurularak, ilerleyen günlerde resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.