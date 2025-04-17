SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN | Total ve AB grubu sıralamaları açıklandı! İşte dün akşamın reyting birincisi

16 Nisan Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir rekabet yaşandı. İzleyicinin takip ettiği yapımlar yeni bölümleriyle ekrana gelirken, reyting sonuçları da merak ediliyor. ATV’de “Kuruluş Osman”, Star TV’de “Sahipsizler” ve Kanal D’de “Eşref Rüya” dizileri izleyiciyle buluştu. Peki reyting birincisi kim oldu? İşte Total ve AB grubunda zirveye oturan yapımlar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 10:53
REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN | Total ve AB grubu sıralamaları açıklandı! İşte dün akşamın reyting birincisi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

16 Nisan Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki izlenme verileriyle belirleniyor. Akşam saatlerinde ekrana gelen diziler, yarışma programları ve diğer yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Peki dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting sonuçları

Sahipsizler – Star TV

Esra Erol'da – ATV

Eşref Rüya – Kanal D

AB reyting sonuçları

Eşref Rüya – Kanal D

Sahipsizler – Star TV

Eşref Rüya (Özet) – Kanal D

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

17 NİSAN BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

ATV: Başka Bir Gün

TRT 1: Fiorentina-NK Celje | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması (19:45)

SHOW TV: Siyah Kalp

KANAL D: İnci Taneleri

STAR TV: Tatlı Dillim (yerli film)