REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN | Total ve AB grubu sıralamaları açıklandı! İşte dün akşamın reyting birincisi

16 Nisan Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki izlenme verileriyle belirleniyor. Akşam saatlerinde ekrana gelen diziler, yarışma programları ve diğer yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Peki dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!
(Kaynak: AA)
16 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
Total reyting sonuçları
Sahipsizler – Star TV
Esra Erol'da – ATV
Eşref Rüya – Kanal D
AB reyting sonuçları
Eşref Rüya – Kanal D
Sahipsizler – Star TV
Eşref Rüya (Özet) – Kanal D
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
17 NİSAN BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV: Başka Bir Gün
TRT 1: Fiorentina-NK Celje | UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması (19:45)
SHOW TV: Siyah Kalp
KANAL D: İnci Taneleri
STAR TV: Tatlı Dillim (yerli film)