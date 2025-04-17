REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN | Total ve AB grubu sıralamaları açıklandı! İşte dün akşamın reyting birincisi

16 Nisan Çarşamba akşamına ait reyting sonuçları, Total ve AB gruplarındaki izlenme verileriyle belirleniyor. Akşam saatlerinde ekrana gelen diziler, yarışma programları ve diğer yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Peki dün akşam reyting birincisi kim oldu? İşte sonuçlar!