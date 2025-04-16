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Fenerbahçe ve Galatsaray'a şok! Antoine Griezmann kararını verdi

Atletico Madrid’in yıldız ismi Antoine Griezmann’ın geleceğine dair merakla beklenen gelişmeler netlik kazandı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız futbolcu, İspanyol basınında yer alan haberlere göre, gelecek sezon da Atletico forması giyecek.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:27 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:28
Fenerbahçe ve Galatsaray’a şok! Antoine Griezmann kararını verdi

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La Liga ekibi Atletico Madrid'de bu sezon etkili bir performans sergileyen Griezmann, 46 maçta 16 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yeniden transfer iddialarının odağında yer aldı.

Antoine Griezmann (AA)Antoine Griezmann (AA)

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A YAZILDI

Sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncunun, Fenerbahçe veya Galatasaray gibi Türk kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekipleriyle de adı anılmıştı.

Antoine Griezmann (REUTERS)Antoine Griezmann (REUTERS)

ATLETICO'DA KALACAK

Ancak İspanyol basınına göre Griezmann, MLS'e transfer olma planını rafa kaldırdı. Relevo'nun haberine göre, Fransız yıldız Atletico Madrid ile olan mevcut sözleşmesini tamamlamaya karar verdi.

Antoine Griezmann (REUTERS)Antoine Griezmann (REUTERS)

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Atletico Madrid yönetiminin, Griezmann ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde maaşında indirime gitmeye de hazır olduğu öne sürüldü.

Griezmann'ın bu kararı, kulüpteki geleceği konusunda netlik sağlarken, Atletico taraftarlarını da memnun etti.

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