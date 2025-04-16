Fenerbahçe ve Galatsaray’a şok! Antoine Griezmann kararını verdi

Antoine Griezmann (REUTERS)

YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Atletico Madrid yönetiminin, Griezmann ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde maaşında indirime gitmeye de hazır olduğu öne sürüldü.

Griezmann'ın bu kararı, kulüpteki geleceği konusunda netlik sağlarken, Atletico taraftarlarını da memnun etti.