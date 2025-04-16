Fenerbahçe ve Galatsaray’a şok! Antoine Griezmann kararını verdi

La Liga ekibi Atletico Madrid'de bu sezon etkili bir performans sergileyen Griezmann, 46 maçta 16 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yeniden transfer iddialarının odağında yer aldı.
La Liga ekibi Atletico Madrid'de bu sezon etkili bir performans sergileyen Griezmann, 46 maçta 16 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yeniden transfer iddialarının odağında yer aldı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A YAZILDI
Sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncunun, Fenerbahçe veya Galatasaray gibi Türk kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan ve MLS ekipleriyle de adı anılmıştı.
ATLETICO'DA KALACAK
Ancak İspanyol basınına göre Griezmann, MLS'e transfer olma planını rafa kaldırdı. Relevo'nun haberine göre, Fransız yıldız Atletico Madrid ile olan mevcut sözleşmesini tamamlamaya karar verdi.
YENİ SÖZLEŞME YOLDA
Atletico Madrid yönetiminin, Griezmann ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu teklifi kabul etmesi halinde maaşında indirime gitmeye de hazır olduğu öne sürüldü.
Griezmann'ın bu kararı, kulüpteki geleceği konusunda netlik sağlarken, Atletico taraftarlarını da memnun etti.