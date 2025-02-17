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KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KENAN BARAN'I GERÇEKTE KİM?

PuCCa olarak bilinen Pınar Işık, diziye dair yaptığı bir video incelemesinde, "Kral Kaybederse"deki Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta, Orhan Gazi Vural adında bir maden mühendisine dayandığını iddia etti. Kitabı okuduktan ve araştırmalar yaptıktan sonra bu bilgiye ulaştığını açıklayan Işık, iddiasının, daha önce kitapla ilgili bir köşe yazısına dayandığını belirtti. 1934 doğumlu olan Orhan Gazi Vural'ın, Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katıldığını ve yaşamının son dönemlerini huzurevinde geçirdiğini söyledi. Bu bilgileri desteklediğini savunduğu belgelerle paylaşan Işık, Kenan Baran karakterinin aslında Orhan Gazi Vural'ı temsil ettiğini öne sürdü.