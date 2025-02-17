SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kral Kaybederse dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?

Star TV  yapımlarından “Kral Kaybederse” geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizinin başrol oyuncularından Halit Ergenç’in oynadığı Kenan Baran’ın gerçek hayattaki karakteri ortaya çıktı. İşte Kenan Baran’ın gerçekte kim olduğu ile ilgili detaylar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 15:45
Kral Kaybederse dizisinin Kenan Baran’ı gerçekte kim?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinde 'Kenan Baran' karakteri, sosyal medyada gündeme geliyor. Yazar ve sosyal medya fenomeni PuCCa, yaptığı bir paylaşımda Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta hangi iş insanını temsil ettiğine dair ipuçları verdi. Peki, Kenan Baran gerçekte kim? İşte dizi hakkında merak edilenler…

    KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Kenan Baran'ın zirveden düşüşü, Kral Kaybederse dizisinin merkezinde yer alan dramatik bir dönüşüm olacak. Aşkın ihaneti, gücün zayıflığa dönüşmesi ve kazananın kaybedene evrilmesi, karakterlerin hayatlarında büyük değişimlere yol açacak. Bu çarpıcı serüven, yalnızca Kenan Baran'ın değil, etrafındaki herkesin yaşamını etkileyen bir domino etkisi yaratacak. Dizideki bu düşüş, izleyicilere güç ve iktidarın kırılganlığını gözler önüne sererken, karakterlerin içsel çatışmalarını da derinlemesine inceleyecek.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

    Yeni Kral Kaybederse Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    KRAL KAYBEDERSE DİZİSİ OYUNCULARI

    Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KENAN BARAN'I GERÇEKTE KİM?

    PuCCa olarak bilinen Pınar Işık, diziye dair yaptığı bir video incelemesinde, "Kral Kaybederse"deki Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta, Orhan Gazi Vural adında bir maden mühendisine dayandığını iddia etti. Kitabı okuduktan ve araştırmalar yaptıktan sonra bu bilgiye ulaştığını açıklayan Işık, iddiasının, daha önce kitapla ilgili bir köşe yazısına dayandığını belirtti. 1934 doğumlu olan Orhan Gazi Vural'ın, Ses Dergisi'nin artist yarışmasına katıldığını ve yaşamının son dönemlerini huzurevinde geçirdiğini söyledi. Bu bilgileri desteklediğini savunduğu belgelerle paylaşan Işık, Kenan Baran karakterinin aslında Orhan Gazi Vural'ı temsil ettiğini öne sürdü.

    (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

    ORHAN GAZİ VURAL KİMDİR?

    Orhan Gazi Vural, 1934 yılında Eskişehir'de doğmuş ve İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden 1959 yılında mezun olmuştur. Maden mühendisi olarak kariyerine başlayan Vural, mühendislik alanında bir dizi başarılı projeye imza atmış ancak zamanla iş hayatındaki yükselmesine rağmen son yıllarını oldukça zor bir yaşamla geçirmiştir. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun yazdığı romandan uyarlanan Kral Kaybederse dizisindeki Kenan Baran karakteri, gerçekte Orhan Gazi Vural'a dayanmaktadır. Buğdaycıoğlu'nun, hastalarının hayat hikayelerinden esinlendiği romanında Vural'ın yüksek maden mühendisi olmasına rağmen inşaat mühendisi olarak yer aldığı belirtilmektedir.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Devran Güran için şoke eden talep: Bir evde tutuluyor
    The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede | Bakan Tunç’tan sert tepki
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    All-Star 2025’i Shaquille O’Neal’ın takımı OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri