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Başka Bir Gün 4. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: Arabanın bagajındaki çok değerli!

Başrolünde Berkay Ateş, Salih Bademci ve Ezgi Mola gibi başarılı isimlerin yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Başka Bir Gün’ün 4. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana “Arabanın bagajındaki çok değerli!” sözleri damga vurdu. İşte Başka Bir Gün 4. bölüm 4. fragmanı...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:32 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 15:32
Başka Bir Gün 4. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: Arabanın bagajındaki çok değerli!

İÇİNDEKİLER

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    atv'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün'ün 4. bölüm 4. fragmanı yayınlandı.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir? Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir. Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır.

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