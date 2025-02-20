Kuruluş Osman 182. bölüm fragmanı | Atv Kuruluş Osman dizisi yeni bölümde neler olacak?
ATV’nin popüler dizisi Kuruluş Osman, 181. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Tezer’in yer aldığı dizi, reytinglerde zirvedeki yerini korurken büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son bölümde Osman Bey’in Bala Hatun’u arayışı ve Sarıca’nın ölümü dikkat çekerken, yeni bölümle ilgili merak giderek artıyor. 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…
ATV ekranlarında her Çarşamba izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, 181. bölümüyle yine temposu yüksek sahneleriyle dikkat çekti. Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizi, izleyicilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şimdi ise tüm gözler, merakla beklenen 182. bölüm fragmanında! Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte dizi hakkında merak edilenler…
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bala Hatun'un haince şehit edilmesi, Osman Bey'in yüreğinde onulmaz bir yara açar. Öfkesi ve acısı iç içe geçen Osman Bey, artık tek bir amacı olduğunu söyler. Osman Bey, kulübeyi ateşe veren kişinin Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Bu ihanetin hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey, Begüm ve İlbay'ın üzerine yürür. Bala Hatun'un şehadeti, sadece Osman Bey'i değil, tüm Söğüt halkını ve Kayı Obası'nı derinden sarsar. Söğüt'te Bala Hatun'un cenaze hazırlıkları başlarken, Osman Bey beklenmedik bir karar alır. Bala Hatun'u Söğüt'e değil, Kayı Obası'na defnedecektir! Bala Hatun, evladı Halime'nin yanında yatana kadar Osman Bey ve Kayı halkı ne gülecek ne de duracaktır.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 181. bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi. Heyecan dolu gelişmelerin ardından gözler, yeni bölüm fragmanına çevrildi.
Dizinin 182. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey'in yeni hamlesi ne olacak? Bala Hatun'un ardından Kayı Obası'nı nasıl bir gelecek bekliyor? Merakla beklenen fragmanı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.