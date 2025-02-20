Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 08:44

(Kaynak: Atv)

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bala Hatun'un haince şehit edilmesi, Osman Bey'in yüreğinde onulmaz bir yara açar. Öfkesi ve acısı iç içe geçen Osman Bey, artık tek bir amacı olduğunu söyler. Osman Bey, kulübeyi ateşe veren kişinin Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Bu ihanetin hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey, Begüm ve İlbay'ın üzerine yürür. Bala Hatun'un şehadeti, sadece Osman Bey'i değil, tüm Söğüt halkını ve Kayı Obası'nı derinden sarsar. Söğüt'te Bala Hatun'un cenaze hazırlıkları başlarken, Osman Bey beklenmedik bir karar alır. Bala Hatun'u Söğüt'e değil, Kayı Obası'na defnedecektir! Bala Hatun, evladı Halime'nin yanında yatana kadar Osman Bey ve Kayı halkı ne gülecek ne de duracaktır.