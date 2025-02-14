Zembilli 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Zembilli dizisi yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Her Cuma saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zembilli , sıcacık atmosferi ve derin hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, Anadolu'nun kalbinde yer alan Zembilli kasabasında her hafta yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, Zembilli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zembilli dizisi yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte yeni bölüme ilişkin detaylar..

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ZEMBİLLİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya gider.