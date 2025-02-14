SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Zembilli 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Zembilli dizisi yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Her Cuma saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zembilli, sıcacık atmosferi ve derin hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, Anadolu'nun kalbinde yer alan Zembilli kasabasında her hafta yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, Zembilli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 23:53 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 23:53
Zembilli 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Zembilli dizisi yeni bölüm fragmanı yayında mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Her Cuma saat 20:00'de atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zembilli, sıcacık atmosferi ve derin hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, Anadolu'nun kalbinde yer alan Zembilli kasabasında her hafta yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, Zembilli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zembilli dizisi yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte yeni bölüme ilişkin detaylar..

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Zembilli 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Zembilli dizisi 8.bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    ZEMBİLLİ 8. BÖLÜM FRAGMANI

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ZEMBİLLİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

    İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya gider.

    Adem ile Fidan'ın mutlu günü!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ZEMBİLLİ DİZİSİ SON BÖLÜMÜ NASIL İZLEYEBİLİRİM?

    Zembilli dizisi bu akşam 7. bölümüyle ekranlara geldi.

    Dizinin bu akşam izleyiciyle buluşan yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

    ZEMBİLLİ SON BÖLÜM İZLE

    Yeni yılda da birinci
    Zirvenin tek sahibi: atv yeni yılda da birinci!Zirvenin tek sahibi: atv yeni yılda da birinci!
    Zirvenin tek sahibi: atv yeni yılda da birinci!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’ın TÜSİAD’a verdiği ayar yeniden gündem oldu: Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyorum
    Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD’ye ve Trump’a Gazze uyarısı | Suriye’de PKK’ya yer yok
    Türk Telekom
    TÜSAİD’ın iki yüzü: Raporda ekonomiye övgü kürsüde terör örgütü PKK ağzı
    Derbide tek hedef zafer! Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri
    Ameliyat masasında fiyat pazarlığına soruşturma! Hasta kamu hastanesinde tedavi edildi
    Galatasaray transferde bombayı patlatacak! Dünya yıldızına teklif yolda
    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
    5 kişinin ölümüne neden olan otobüsün terminalden çıkış anı kamerada | Kazada emniyet kemeri detayı
    Merve Taşkın’a müstehcenlik gözaltısı: 400 bin TL’lik 14 Şubat yemeğini emniyette yiyecek!
    CHP’nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan’a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?
    CANLI | Hamas listeyi verdi: 3 İsrailliye karşılık 369 Filistinli! Gazze’de esir takası yapılacak mı?
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    Gözler büyük kongrede | AK Parti’de Kabine’de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Dinamik bir yapı kuracağız
    Başkan Erdoğan’dan seçimden önce yeni anayasa vurgusu: Toplumun tüm kesimleri bir fırsat değerlendirmeli
    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde
    CANLI | Çernobil’e İHA’lı saldırı! Zelenski Rusya vurdu dedi Kremlin yalanladı: Nükleer santralde sızıntı
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    5 yaşında adını duyurmuştu! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne halde