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Zirvenin tek sahibi: atv yeni yılda da birinci!

atv, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 9 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya’dan alınan verilere göre atv, 2025’e birincilikle başlayarak Ocak ayında en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Zirvenin tek sahibi: atv yeni yılda da birinci!

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    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları Ocak'ta da çok izlendi.

    ZİRVE YOLCULUĞU...
    atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, Mahir ile Canfeza'nın zorlu aşk yolculuğunu anlatan Bir Gece Masalı; tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman; Toros Dağları'nın eteklerinde bir Yörük kasabasındaki insanların acı, tatlı ve sürükleyici hikâyesini anlatan Zembilli ve Mehmet ile Handan'ın birbirinden farklı aile bağları ile içsel çatışmalarını ekrana taşıyan Can Borcu, atv'yi zirveye taşıdı.

    3 KATEGORİDE LİDER!
    Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Ocak ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB ve Tüm Gün – 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.

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