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Can Borcu 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Senin Yasemin’le aranda hiçbir şey olamaz artık!

Atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu’nun 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Senin Yasemin’le aranda hiçbir şey olamaz artık!” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 9. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:40
Can Borcu 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Senin Yasemin’le aranda hiçbir şey olamaz artık!

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    Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu'nun 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır. Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar. Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer. Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.

    Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Hastanedeki gergin bekleyişin ardından Mehmet kendine gelecek ve yoğun bakımdan çıkacaktır, peki Rüzgar'ı affedecek midir?

    Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar. Ferit, bu yakınlaşmaya sessiz kalmaz. Annesinin yönlendirmesiyle harekete geçen Ferit, Yasemin'i kaçırarak ona kabul etmesi zor bir teklifte bulunur.

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