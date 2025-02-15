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Bir Gece Masalı 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Oğlum yaşıyor mu?

Atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı’nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni tanıtımı yürekleri ağızlara getirdi. Asaf Bey’in “Oğlum yaşıyor mu?” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 22. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:02
Bir Gece Masalı 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Oğlum yaşıyor mu?

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    Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı'nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Bir Gece Masalı 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    İnci, Canfeza, Gülizar ve Efsane'nin nezarethaneye atılıp bir de bunun haber olmasını sağlar. Asaf Bey Konağı'nda bu olayın duyulması büyük krize sebep olur.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Selim, Mahir'le yaptığı telefon görüşmesinde Canfeza'yı unutmadığını onunla yemek yiyeceklerini söyler. Mahir, Canfeza'yı koruyabilmek için dükkana kamera takar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Yatak odalarında büyü bulan Mahir ile Canfeza, Afet Hanım'ın onları ayırmak için yaptığını düşünürken, muskayı Süreyya'nın ikisini yakınlaştırmak için yaptırdığı ortaya çıkar. Muskanın içindeki yazıları okuyan Mahir, evdeki kadınların dolandırıldığını anlar ve yalancı hocanın peşine düşer. Canfeza ile bir oyun kurarlar ve operasyonda kadını yakalatır.

    Sevde ise Efsane'nin ultrasonunu bulur. Evdeki hamilenin kim olduğunun peşine düşer. Gülizar bir daha görüşmeyeceklerini söylemek üzere Kürşat ile buluşmaya gider. Mahir, dedesi ile dükkân yüzünden gerilir, aralarındaki konuşmayı ise Canfeza duyar. Asaf Bey, oğlu Ferman'ın Efsane için 2 Milyon ödediğini öğrenir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Canfeza ise Selim'in iş tuzağına düşer. Dükkânın para kazanması için iş görüşmesine gidiyorum sanarak Selim ile buluşmaya gider. Kürşat, Savaş ve Raşit'in mallarının yerine un koyar esas ise malları ise alıp eve getirir. Canfeza'nın iş için gitti sandığı buluşma yerine Kürşat, Gülizar ile gelir. Kendisine yalan söylediğini anlayan Mahir, konumundan Canfeza'yı bulur. Bir yanda Gülizar ile Kürşat'ı diğer yanda ise Canfeza ile Selim'i görür.

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