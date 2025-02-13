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Zembilli 7. bölümde neler yaşanacak? Adem ile Fidan’ın mutlu günü!

Atv’nin sevilen dizilerinden Zembilli’nin yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki Zembilli 7. bölümde neler yaşanacak? İşte Zembilli yeni bölümden detaylar ve fotoğraflar...

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:00
Zembilli 7. bölümde neler yaşanacak? Adem ile Fidan’ın mutlu günü!

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    Adem ve Fidan mutluluklarını yüzük takarak taçlandırırlar. Kadir, Vahit'in körlüğünü fırsata çevirir ve kör çalgıcılar arayan bir kınaya giderler. Tüm kasabanın da katıldığı bu kınada Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    İlyas, Esma'yı evlenmek için bir yayla evine kaçırır. Esma, İlyas'ın başka bir yüzüyle tanışır. Şükran, abisinin Esma'nın kaçırılması işine karıştığını öğrenir. Vahit ve Tarık'tan yardım alarak Esma'yı kurtarmaya giderler.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Esma'nın kaybolduğunu öğrenen İdris kalp spazmı geçirir. Münevver ise her şey düzelmeye başladı diye düşünürken Fidan'ın kendisine yalan söylediğini öğrenir.

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