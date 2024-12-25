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Masterchef Türkiye'de final heyecanı! MasterChef 25 Aralık son bölüm! Dördüncü ceket kimin oldu?

MasterChef Türkiye yarışmasında finale sayılı günler kala, yarışmacılar dördüncü ceketi kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiledi. 25 Aralık akşamı ekranlara gelen son bölümde Beyza, Erim ve Semih, şef Osman Sezener’in rehberliğinde hazırladıkları tabaklarla jüri karşısına çıktı. Peki, dördüncü ceketi kazanan isim kim oldu?

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 22:41 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 22:41
Masterchef Türkiye’de final heyecanı! MasterChef 25 Aralık son bölüm! Dördüncü ceket kimin oldu?

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    MasterChef Türkiye'de dördüncü ceketi kazanacak isim bu akşam belli oluyor. Beyza, Erim ve Semih'in mücadele ettiği yarışmada, şef Osman Sezener'in imza tarifleri ile dolu bir gece yaşandı. Jüri üyelerinin detaylı değerlendirmesi sonucunda dördüncü ceketin sahibi olan yarışmacı, final yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    MASTERCHEF TÜRKİYE 25 ARALIK 2024

    MasterChef Türkiye'de final heyecanı devam ederken, izleyiciler 25 Aralık 2024 akşamında kimin dördüncü ceketi kazandığını öğrenmek için ekran başına geçti. Bu özel bölümde Beyza, Erim ve Semih, şeflerin karşısında en iyi performanslarını sergileyerek final için bir adım daha öne çıkmaya çalıştı. Yarışmaya konuk olan ünlü şef Osman Sezener, yarışmacılara ilham veren bir performans sergileyerek geceye renk kattı.

    25 ARALIK MASTERCHEF TÜRKİYE'DE NELER YAŞANDI?

    Beyza, Erim ve Semih, gecenin ana yarışmasında karşı karşıya geldi. Şef Osman Sezener'in önderliğinde gerçekleşen gecede, yarışmacılar kendilerine verilen yaratıcı görevlerde yeteneklerini sergiledi. Jüri üyeleri, lezzet, sunum ve teknik açıdan her tabağı detaylı bir şekilde değerlendirerek kazanan ismi belirledi.

    MASTERCHEF TÜRKİYE DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİM KAZANDI?

    25 Aralık akşamı yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda dördüncü ceketi kazanan isim Semih oldu. Yarışmada sergilediği yaratıcı yaklaşımı ve teknik başarısı, jüri üyeleri tarafından büyük beğeni topladı. Semih, bu başarısıyla final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

    MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖNCEKİ CEKETLER KİMLERE GİTTİ?

    MasterChef Türkiye'de ceket heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Daha önceki bölümlerde:

    Birinci ceket: Kerem

    İkinci ceket: Onur

    Üçüncü ceket: Eda tarafından kazanıldı.

    FİNAL YOLUNDA GERİ SAYIM: SON 5 YARIŞMACI

    MasterChef Türkiye'de sona kalan isimler artık netleşti. İşte finale adım adım yaklaşan yarışmacılar:

    Beyza

    Kerem

    Onur

    Erim

    Eda

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