Masterchef Türkiye’de final heyecanı! MasterChef 25 Aralık son bölüm! Dördüncü ceket kimin oldu?

MasterChef Türkiye 'de dördüncü ceketi kazanacak isim bu akşam belli oluyor. Beyza, Erim ve Semih'in mücadele ettiği yarışmada, şef Osman Sezener'in imza tarifleri ile dolu bir gece yaşandı. Jüri üyelerinin detaylı değerlendirmesi sonucunda dördüncü ceketin sahibi olan yarışmacı, final yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

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MASTERCHEF TÜRKİYE 25 ARALIK 2024

MasterChef Türkiye'de final heyecanı devam ederken, izleyiciler 25 Aralık 2024 akşamında kimin dördüncü ceketi kazandığını öğrenmek için ekran başına geçti. Bu özel bölümde Beyza, Erim ve Semih, şeflerin karşısında en iyi performanslarını sergileyerek final için bir adım daha öne çıkmaya çalıştı. Yarışmaya konuk olan ünlü şef Osman Sezener, yarışmacılara ilham veren bir performans sergileyerek geceye renk kattı.

25 ARALIK MASTERCHEF TÜRKİYE'DE NELER YAŞANDI?

Beyza, Erim ve Semih, gecenin ana yarışmasında karşı karşıya geldi. Şef Osman Sezener'in önderliğinde gerçekleşen gecede, yarışmacılar kendilerine verilen yaratıcı görevlerde yeteneklerini sergiledi. Jüri üyeleri, lezzet, sunum ve teknik açıdan her tabağı detaylı bir şekilde değerlendirerek kazanan ismi belirledi.