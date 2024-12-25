Holding 4. bölümden ipuçları: Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir Beyoğlu), Öznur Serçeler (Ceyda Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu) gibi isimleri bir araya getiren Holding'in merakla beklenen 4. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.
(Kaynak: ATV)
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır. Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir. Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.
(Kaynak: ATV)
Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.