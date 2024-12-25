Holding 4. bölümden ipuçları: Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

(Kaynak: ATV)

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır. Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir. Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.