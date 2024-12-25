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Holding 4. bölümden ipuçları: Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

Perşembe akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Holding’in merakla beklenen 4. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki Holding yeni bölümde neler olacak? Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:03 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 12:03
Holding 4. bölümden ipuçları: Kerem, Aydan’ı tuzaktan kurtarabilecek mi?

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    Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir Beyoğlu), Öznur Serçeler (Ceyda Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu) gibi isimleri bir araya getiren Holding'in merakla beklenen 4. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır. Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir. Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Okulu için acil paraya ihtiyacı olan Aydan bu tuzağa düşmek üzeredir. Altınordu ailesi ile Mahir arasından kirli ilişkiler olduğunu keşfeden Kerem, Aydan'ı bu aileden koruma kararı alır. Kerem, Aydan'ı bu karmaşık tuzaktan kurtarabilecek midir?

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