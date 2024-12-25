Kuruluş Osman 176. bölüm: Osman Bey Moğol Komutan Ulugan’a işte böyle rest çekti!

'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 176. Bölümünde Moğol Komutanı Ulugan yanında nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na geldi. Osman Bey, ilk kez Ulugan'la karşılaşırken onun "Obana girende bir hâl sezdim. Alpların bir hazırlık içinde… Biriyle cenge mi tutuşacaksın, yoksa üzerine gelecek birini mi beklerdin?" şeklinde ki imalı sözlerine Osman Bey "Türk'ün ömrü zalimle, kurdun ömrü çakalı boğmakla geçmiş… Biz her daim cenge hazırız!" diyerek rest çekti.

‘Kuruluş Osman’ın’ heyecanla takip edilen 176. Bölümünde Moğolların Kayı Obası’na gelmeleri ve Komutan Ulugan ile yüzleşen Osman Bey’in çektiği rest, bölüme damga vurdu. (ATV)

Kayı Obası'na gelen Moğol Komutan Ulugan, Osman Bey'den kendisini misafir etmesini isteyerek konuşmak için obaya geldiğini söyledi. Osman Bey'in yaptığı zulümler ve hadsizlikler için elçisi Toygar'ın öldürdüğünü öğrenen Ulugan, Moğollar'ın sert yüzünü göstermek için Toygar'ı elçi olarak gönderdiklerini belirterek "Bir kez daha gördük ve inandık ki sen güce boyun eğmezsin… Dedik bir de dostluk ile karşına çıkalım." şeklinde konuştu. Ulugan'a keskin bir ifadeyle bakan Osman Bey kendi kendine, "Çakal soyu… Neyse maksadın, elbet meydana çıkacak." diyerek Moğolların niyetlerine karşı hazırlıklı olduğu sinyalini verdi.

Osman Bey, Ulugan ile karşılıklı yemek yerken yemek boyunca onun sözlerini dikkatli dinleyip temkinli davrandı. Ulugan "Germiyan, Candar, Karesi… Uçlardaki beylerin hepsi bize bağlandı. Senin dışında hepsi." Şeklinde sözleriyle güçlerine vurgu yaptı. Osman Bey: "Siz Moğollarda da vaziyet farklı değil deyu bilirim… Bin bir kavme bölünüp; şimalden cenuba, cenuptan şarka kaç hanlığa ayrıldınız… İmdi baş eğdiremediğine 'Dostluk beklerim' deyu gelişin de bundan sebeptir belki, ha Ulugan?" diyerek kestirip attı.

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 176. Bölümünde; Osman Bey’in Oğlu Şehzade Orhan ve Boran Bey, Karacahisar Kalesi’ne sızan Moğol Altuga tarafından esir edildi. Moğollar Şehzade Orhan ve Boran Bey’e vahşice işkenceler yapıp zulmederken Komutan Ulugan’ın Şehzade Orhan’ın parmaklarına çivi çaktığı sahne seyirciyi derinden sarstı. (ATV)

MOĞOLLAR'DAN GÖRÜLMEMİŞ VAHŞİ İŞKENCE VE ZULÜM!

Kuruluş Osman'ın 176. Bölümünde Şehzade Orhan ve Alaeddin Beyler, Osman Bey tarafından Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirildi. Şehzade Orhan ve Boran Bey, Karacahisar Kalesi'ne dehlizlerinden sızan Cerkutay'ın kardeşi Altuga ve Moğollar tarafından esir edildi. Şehzade Orhan'ın esir düştüğü haberini alan Osman Bey, Bala Hatun yanlarında alplerle birlikte Orhan Bey'i kurtarmak için yola düştüler.

Altuga, Şehzade Orhan ve Boran Bey'i ormandaki Moğollar tarafından kurulan karargâha getirdi, burada Şehzade Orhan ve Boran Bey Moğollar tarafından gaddarca işkence ve zulümlere maruz kaldılar. Moğol Komutan Ulugan iki direk arasına bağlanan Şehzade Orhan Bey'in eli ve parmaklarına çivi çaktı. Boran Bey ise Altuga'nın zorlamasıyla Şehzade Orhan'ın çektiği acıyı izlemek zorunda bırakıldı. Ulugan yaptığı işkencelerle Şehzade Orhan'ın direncini kırmaya çalıştı. Şehzade Orhan çektiği acılara rağmen dik durarak "Beni öldürmemek senin en büyük pişmanlığın olacak Ulugan" diyerek meydan okudu.



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 176. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.