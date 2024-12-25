Can Borcu 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Çocuklarımdan uzak durun!

Dikkat çekici hikayesi ve güçlü kadrosuyla Can Borcu'nun 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başarılı Avukat Mehmet Musluoğlu'nun kızı Doğa, annesinin intiharından babasını sorumlu tutmakta ve ona nefret kusmak için her fırsatı değerlendirmektedir. İkili arasındaki gerilim, Doğa'nın intihar girişimiyle zirveye çıkacaktır. Handan ile Celal'in evlilikleri kusursuz görünse de içten içe çürümüştür çünkü Celal yedi yıldır Handan'ı patronu Emel ile aldatıyordur.

(Kaynak: ATV)

25. Yıldönümü yemeğine gelmek yerine geceyi Emel ile bir otel odasında geçirir. Celal'in çelişkili ifadelerinin yanı sıra parmağında alyansının olmaması Handan'ı şüpheye düşürür. Handan'ın aldatıldığına dair aldığı telefon, herkesi etkileyen felaketler zincirinin ilk halkası olacaktır...

(Kaynak: ATV)

Onuncu yaş gününde annesi intihar etmiş olan Doğa, bu acıyla daha fazla baş edemez ve bir binanın tepesine çıkarak babasını son kez görüntülü arar. Kızını intihardan vazgeçirmek için hızla yola düşen Mehmet, yolda giderken bir adama çarpar.

(Kaynak: ATV)

Kızını kurtarmak ile can çekişen adama yardım etmek arasında kalır ve kızını seçer. Handan aldığı telefon üzerine otele gitmiş, Emel ve Celal'i basmıştır. Mehmet, Doğayı intihardan vazgeçirir ve kontrol için hastaneye götürür. Hastanenin acil bölümünde Handan ve ailesini acı içinde görür.