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Holding 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Bizde duygular da hesaplı kitaplıdır”

Perşembe akşamı atv ekranlarında izleyici ile buluşan Holding’in 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Ebru Karaaslan’ın “Bizde duygular da hesaplı kitaplıdır” sözleri damga vurdu. İşte Holding 4. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:19
Holding 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bizde duygular da hesaplı kitaplıdır

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    atv ekranlarında izleyici ile buluşan Holding'in 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Holding 4. Bölüm 2. Fragmanı!

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Kerem ile doludizgin bir aşka yelken açan Aydan, diğer yandan da varlığını yeni öğrendiği ailesine alışmaya çalışmaktadır. Osman Altınordu, Aydan'a geçmişten gelen değerli bir hediye verir. Bu annesinden kalan ve Osman'ın yıllardır olduğu gibi sakladığı Aydan'ın doğduğu evdir.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Babalarının Aydan'a bu kadar değer vermesi diğer kızları harekete geçirir. İçlerinden en hırslı olan Ceyda, ailenin düşmanı Mahir ile işbirliğine girer. Niyeti, Aydan'ı bir kara para trafiğinin içine çekmek ve sonsuza kadar hayatlarından çıkarmaktadır.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Okulu için acil paraya ihtiyacı olan Aydan bu tuzağa düşmek üzeredir. Altınordu ailesi ile Mahir arasından kirli ilişkiler olduğunu keşfeden Kerem, Aydan'ı bu aileden koruma kararı alır. Kerem, Aydan'ı bu karmaşık tuzaktan kurtarabilecek midir?

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