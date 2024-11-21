Dayı: Bir Adamın Hikayesi KONUSU 📌 Dayı filmi Bir Adamın Hikayesi KİMİN HAYATI, NEREDE ÇEKİLDİ?

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2021 yılında sinemalarda büyük ilgi gören Dayı: Bir Adamın Hikayesi, bu akşam ekranlarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı film, aksiyon ve dram dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: Instagram DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU Aksiyon ve dram türündeki Dayı: Bir Adamın Hikayesi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. İlk olarak 2021 yılında vizyona giren film, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryosu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından kaleme alınan yapım, adalet, cesaret ve merhamet temalarını işleyen sürükleyici bir hikaye sunuyor. İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…