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Dayı: Bir Adamın Hikayesi KONUSU 📌 Dayı filmi Bir Adamın Hikayesi KİMİN HAYATI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve dram türündeki Dayı: Bir Adamın Hikayesi, bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İlk olarak 2021 yılında vizyona giren film, etkileyici hikayesiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmuştu. Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk'ün kaleme aldığı senaryo, Ufuk Bayraktar'ın güçlü performansıyla hayat buluyor.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:57 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 20:57
Dayı: Bir Adamın Hikayesi KONUSU 📌 Dayı filmi Bir Adamın Hikayesi KİMİN HAYATI, NEREDE ÇEKİLDİ?

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2021 yılında sinemalarda büyük ilgi gören Dayı: Bir Adamın Hikayesi, bu akşam ekranlarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı film, aksiyon ve dram dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Aksiyon ve dram türündeki Dayı: Bir Adamın Hikayesi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. İlk olarak 2021 yılında vizyona giren film, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Senaryosu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından kaleme alınan yapım, adalet, cesaret ve merhamet temalarını işleyen sürükleyici bir hikaye sunuyor. İşte Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU

Film, adil ve sevilen bir kabadayının hayatını konu alıyor. Küçük yaşlardan itibaren cesaret, merhamet ve adalet duygusu ile büyüyen ana karakter, köydeki haylazlıklarından sıkılan ailesi tarafından İstanbul'da kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanına gönderilir. Burada başlayan yeni hayatı, onu kabadayılar alemine taşıyan olaylar zincirine sürükler. Ana karakterin zirveye yükseliş hikayesi, izleyenlere derin bir yolculuk sunuyor.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar yer alırken, ona birçok tanınmış isim eşlik ediyor:

Ufuk Bayraktar

Gizem Karaca

Ahmet Varlı

Turgut Tunçalp

Beste Bereket

Ümit Çırak

Rıza Akın

Murat Akkoyunlu

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