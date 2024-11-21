SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Reyting sonuçları 20 Kasım | Çarşamba günü en çok ne izlendi? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu reyting sıralaması nasıl?

20 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar için reyting sıralaması gündeme geldi. Peki Çarşamba günü en çok ne izlendi? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu reyting sıralaması nasıl? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Kasım reyting sonuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 12:16
Reyting sonuçları 20 Kasım | Çarşamba günü en çok ne izlendi? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu reyting sıralaması nasıl?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Favori dizilerinin ve programlarının reyting listesinde kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar reyting sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. İşte, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü reyting sonuçlarıyla birlikte listenin birincisi ve güncel sıralama...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Totalde ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, üçüncü sırada ise Esra Erol yer aldı.

20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI DİĞER YAPIMLAR

1 Kuruluş Osman ATV

2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

3 Esra Erol'da ATV

4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

5 Atv Ana Haber ATV

6 Annem Ankara KANAL D

7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

8 Sahipsizler STAR TV

9 Kuruluş Osman (Özet) ATV

10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda zirvenin sahibi ise Leyla dizisi oldu. İkinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Kuruluş Osman kaydedildi.

20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI DİĞER YAPIMLAR

1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW

2 Kuruluş Osman ATV

3 MasterChef Türkiye TV8

4 Annem Ankara KANAL D

5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

7 Sandık Kokusu SHOW TV

8 Show Ana Haber SHOW TV

9 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW

10 Esra Erol'da ATV

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ABC REYTİNG SONUÇLARI

ABC grubunda birinci sıradaki yapım yine Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi oldu. Kuruluş Osman ikinci sırada, Müge Anlı ise üçüncü sırada yer aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB’den korsan yeminli teğmen açıklaması: Suç kılıç çatmak Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil...
CHP’yi karıştıracak talep! Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’e o isimleri verdi: MYK’dan uzaklaştır!
Paraf Kadın kart güzellikleri sizinle
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze!
MİT’ten Irak’ın kuzeyine nokta operasyon! PKK’nın sözde sorumlularından Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay etkisiz hale getirildi
İsrail’den Gazze’de yeni katliam: 88 Filistinli hayatını kaybetti
Başıboş köpeklerdeki tehlike: Kist hidatik! Bir yıl yaşıyor, insanlara bulaşıyor, akciğer ve karaciğere yapışıyor! Kist hidatik nedir?
İzmir’de polise saldıran Mehmet Sami Çelik HDP’li çıktı | Skandal ifade: Husumetlim sandım
Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
Tüm dünya bunu konuşacak! Fenerbahçe’den çılgın Cristiano Ronaldo planı
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Ayağı ’CIA’sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP’ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
İngiliz basını Almanya çaresiz dedi! Sanayisizleşme devri başladı: Çin tehdidi Trump darbesi
Mourinho’dan Amorim’e telefon! O yıldızı istedi
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA