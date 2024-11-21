Reyting sonuçları 20 Kasım | Çarşamba günü en çok ne izlendi? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu reyting sıralaması nasıl?

Favori dizilerinin ve programlarının reyting listesinde kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar reyting sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. İşte, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü reyting sonuçlarıyla birlikte listenin birincisi ve güncel sıralama...
(Takvim Foto Arşiv)
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Totalde ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, üçüncü sırada ise Esra Erol yer aldı.
20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI DİĞER YAPIMLAR
1 Kuruluş Osman ATV
2 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
3 Esra Erol'da ATV
4 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
5 Atv Ana Haber ATV
6 Annem Ankara KANAL D
7 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
8 Sahipsizler STAR TV
9 Kuruluş Osman (Özet) ATV
10 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
(Takvim Foto Arşiv)
AB REYTİNG SONUÇLARI
AB grubunda zirvenin sahibi ise Leyla dizisi oldu. İkinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Kuruluş Osman kaydedildi.
20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI DİĞER YAPIMLAR
1 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... NOW
2 Kuruluş Osman ATV
3 MasterChef Türkiye TV8
4 Annem Ankara KANAL D
5 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV
7 Sandık Kokusu SHOW TV
8 Show Ana Haber SHOW TV
9 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (Özet) NOW
10 Esra Erol'da ATV