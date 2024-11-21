Reyting sonuçları 20 Kasım | Çarşamba günü en çok ne izlendi? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu reyting sıralaması nasıl?

Favori dizilerinin ve programlarının reyting listesinde kaçıncı sırada olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar reyting sonuçları ile ilgili araştırmalara başladı. İşte, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü reyting sonuçlarıyla birlikte listenin birincisi ve güncel sıralama...