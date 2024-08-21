Ömer dizisinin başrolünden yeni proje! Ortalığı resmen ateşe verecek

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, "Ömer" ve "Kulüp" dizilerindeki etkileyici performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak, yoğun temposu ve birçok dizi ve film teklifinin ardından Bahadır, dinlenme planlarını bir kenara bırakıp bu yeni projeye odaklanma kararı aldı. "Geleceğe Mektuplar" dizisinin çekimlerine eylül ayında başlanacak ve toplamda 8 bölümden oluşacak.

Bahadır, dizinin çekim sürecine başlamadan önce, ekim ayında Antalya Altın Portakal Ulusal Yarışması'nda Ferzan Özpetek'in başkanlığını yapacağı jüri üyeliği görevini üstlenecek. Bu süreçte, sinema dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelecek ve sinemanın çeşitli yönlerine dair görüşlerini paylaşacak.

Gökçe Bahadır'ın "Geleceğe Mektuplar" dizisindeki rolü, sosyal medyada büyük bir etki yaratan ve takipçi sayısı milyonları bulan bir fenomen karakter olarak tasvir ediliyor. Bu rol, Bahadır'ın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.