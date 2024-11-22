BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI? Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu: Haftanın kazanan ve elenen ismi...

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Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu günün sonunda açıklandı. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? Haftanın 1. ismi kim oldu? Yarışmada kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...

(Takvim Foto Arşiv) GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? Gelinim Mutfakta günün birincisi bugün çekilen kura ile belli oldu. Beste ve Ezgi kuraya kaldı. Kuranın kazanan ismi ise Ezgi oldu. Önceki iki gün çeyrek altını Aysun ve diğer iki günde ise çeyrek altınları Ezgi isimli yarışmacı almıştı.