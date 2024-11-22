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BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI? Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu: Haftanın kazanan ve elenen ismi...

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinin ardından kazanan isim belli oldu. Gelinim Mutfakta puan durumuyla beraber, bileziklerin ve çeyrek altının sahibi olan gelinler de açıklandı. İşte kazanan ve elenen isim...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:09 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 17:09
BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI? Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu: Haftanın kazanan ve elenen ismi...

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Gelinim Mutfakta 22 Kasım puan durumu günün sonunda açıklandı. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli oldu. Peki bugün Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı? Haftanın 1. ismi kim oldu? Yarışmada kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi bugün çekilen kura ile belli oldu. Beste ve Ezgi kuraya kaldı. Kuranın kazanan ismi ise Ezgi oldu. Önceki iki gün çeyrek altını Aysun ve diğer iki günde ise çeyrek altınları Ezgi isimli yarışmacı almıştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLER HANGİ İSME GİTTİ?

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi 88 puanla Ezgi oldu. Aysun ise 78 puanla bilezik hakkını kaybederek 2. oldu.

ELENEN İSİM KİM?

Hafta boyunca en düşük puanı alarak yarışmadan elenen isim 50 puanla Beste isimli yarışmacı oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

22 KASIM 2024 - GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

EZGİ- 88 / 17 PUAN

AYSUN - 78 / 9 PUAN

SEREN- 58 / 10 PUAN

BESTE - 50 / 17 PUAN

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