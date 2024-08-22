Bahar dizisine 3 flaş isim geliyor! 17 Eylül’de seyirciyi şoke edecek kadro

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"Bahar"ın ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Eylül'de başlayacak yeni sezona, Elçin Afacan, Doğan Can Sarıkaya ve Nizam Namidar gibi başarılı oyuncular katıldı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "Bahar"ın ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizi, 17 Eylül'de yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğuna Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizinin kadrosuna üç yeni oyuncu dahil oldu.