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Bahar dizisine 3 flaş isim geliyor! 17 Eylül'de seyirciyi şoke edecek kadro

Show TV'de yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenilen “Bahar” dizisinin ikinci sezonu için heyecan dorukta. Dizinin yeni sezonunda kadroya üç önemli isim dahil oldu. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un imzasını taşıyan dizinin yeni bölümleri 17 Eylül’de ekranlara gelecek. Bu yeni eklemelerle birlikte, “Bahar”ın ikinci sezonu, izleyicilere sürükleyici ve heyecan dolu bir deneyim sunacak.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 19:30 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 19:30
Bahar dizisine 3 flaş isim geliyor! 17 Eylül’de seyirciyi şoke edecek kadro

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"Bahar"ın ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Eylül'de başlayacak yeni sezona, Elçin Afacan, Doğan Can Sarıkaya ve Nizam Namidar gibi başarılı oyuncular katıldı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "Bahar"ın ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizi, 17 Eylül'de yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğuna Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu dizinin kadrosuna üç yeni oyuncu dahil oldu.

Dizinin yeni sezonunda, Süreyya'nın sağ kolu olarak tanınan Ergün karakteri, Elçin Afacan tarafından canlandırılacak. Ayrıca, hastanenin yeni doktoru Eylem'in sadece Süreyya'nın sağ kolu değil, aynı zamanda muhbiri olduğu ortaya çıkacak.

Evren'in (Buğra Gülsoy) çocukluk arkadaşının oğlu Cem karakterine, "Sadakatsiz" dizisiyle tanınan Doğan Can Sarıkaya hayat verecek. Diğer bir yenilik ise Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip rolünde usta oyuncu Nizam Namidar'ın yer alacak olması. Habip, Nevra Yavuzoğlu'nun (Hatice Aslan) hayatında önemli bir yer tutan Adanalı zengin işadamı olarak karşımıza çıkacak.

Dizinin kadrosuna dahil olacak diğer oyuncular ve karakterlerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Yeni sezonun ne gibi sürprizler sunacağı merakla bekleniyor.

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