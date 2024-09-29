Deha dizisi Boran öldü mü? Deha nerede çekiliyor? 3. bölüm fragmanı...

Çağan Efe Ak 6 Haziran 2007 İstanbul doğumlu İlk defa reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Çağan Efe Ak daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.

DEHA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deha'nın 1. Bölümünde; Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika'ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender.

Kendine rağmen Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender'in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.