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Deha dizisi Boran öldü mü? Deha nerede çekiliyor? 3. bölüm fragmanı...

Deha dizisi, 22 Eylül'de izleyiciyle buluştu ve Boran karakterinin vurulmasıyla izleyenleri şoke etti. Devran'ın kardeşi Boran'ı vurulmuş bir şekilde bulması, dizinin hayranlarını derin bir merak içinde bıraktı. Peki, Boran diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:19 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:19
Deha dizisi Boran öldü mü? Deha nerede çekiliyor? 3. bölüm fragmanı...

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Deha'nın ilk bölümünde yaşanan şok edici olaylar sonrası izleyiciler Boran karakterinin kaderini sorguluyor. Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Boran'ın vurulması, dizinin sonraki bölümlerine dair büyük bir soru işareti yarattı. Boran'ın akıbeti ve Çağan Efe Ak'ın diziye devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

DEHA KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor. Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.


DEHA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Aras Bulut İynemli (Devran)
Uğur Polat (İskender)
Taner Ölmez (Cesur)
Onur Saylak (Ali Haydar - Sofi)
Melis Sezen (İmre)
Ahsen Eroğlu (Esme)
Seda Akman (Aysel)
Zuhal Gencer (Gülce)

Umutcan Ütebay,
Emel Göksu,
Cenk Kangöz,
Taner Rumeli
Oğulcan Arman Uslu,
Eylül Ersöz,
Çağrı Atakan,
Ali Berge,
Çağan Efe Ak,
Abdurrahman Yunusoğlu
Yusuf Selim Uğurlu


DEHA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

DEHA dizisi 22 Eylül Pazar günü ekran macerasına başlıyor. Güçlü hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

ÇAĞAN EFE AK KİMDİR?

Çağan Efe Ak 6 Haziran 2007 İstanbul doğumlu İlk defa reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Çağan Efe Ak daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.

DEHA 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deha'nın 1. Bölümünde; Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

Matematik dehası Devran, doktora tezinde çığır açan bir teorem ortaya koyduktan sonra üniversiteden burs alarak çocukluk aşkı Esme ile Amerika'ya gitme planları yapmaktadır. Fakat herkesin konuştuğu bu başarıyı yalnızca tek bir kişinin duymasını arzulamaktadır: yıllar önce onu ve ailesini terk edip giden babası İskender.

Kendine rağmen Devran ailesini İskender'den uzak tutmaya çalışırken en küçük kardeşi Boran'ın ona kapılmasına engel olamaz. İskender'in ise yıllar sonra karşısına çıkan oğlu Boran için farklı bir amacı vardır. Boran'ın İskender'in dünyasına girmesiyle Devran'ın planları değişmek zorunda kalır.

DEHA 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Deha 2. Bölüm 3. Fragmanı yayında. Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle izleyicileri ilk bölümüyle ekran başına kilitleyen dizi 'Deha'nın merakla beklenen ikinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

Yayınlanan tanıtımda Esme, Devran'ın intikam planları sebebiyle endişelenirken Devran hiç aldırış etmeden babası İskender'den intikam alma yolunda devam ediyor. Bu sırada Cesur, İskender'in oğlu Boran için hiçbir şey yapmayışını dile getiriyor. Tanıtımın sonunda Devran ailesiyle yemek masasında yeniden buluşurken yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merakla bekleniyor.

DEHA DİZİSİ BORAN ÖLDÜ MÜ?

Deha'nın 1. Bölümünde; Ailesine veda edip yola çıkan Devran, Boran'ı aramak için geri döndü. İskender'in evine gelip Boran'ı aradığı sırada acı bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Kardeşi Boran, vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. Devran, Boran'ın vurulmasıyla yıkıldı. Çağan Efe Ak'ın hayat verdiği Boran karakterinin akıbeti yeni bölümde belli olacak.

DEHA DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Yeni bölüm fr4agmanının 2. bölümün yayınlanmasının ardından paylaşılması bekleniyor.

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