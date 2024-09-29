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1990'larda yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide Erkan Can'ın canlandırdığı Temel adlı karakter sahiplendiği maymuna hangi adı verir?

1990'larda yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide Erkan Can'ın canlandırdığı Temel adlı karakter sahiplendiği maymuna hangi adı verir? sorusu merak edildi. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen bölümde, yarışmacıların bilgi dolu performansları izleyicilerden tam not aldı.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:23 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 22:35
1990’larda yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide Erkan Can’ın canlandırdığı Temel adlı karakter sahiplendiği maymuna hangi adı verir?

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1990'larda yayınlanan Mahallenin Muhtarları adlı dizide Erkan Can'ın canlandırdığı Temel adlı karakter sahiplendiği maymuna hangi adı verir? sorusu merak edildi. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma, heyecan dolu anları ve kazandırdığı büyük ödüllerle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

1990'LARDA YAYINLANAN MAHALLENİN MUHTARLARI ADLI DİZİDE ERKAN CAN'IN CANLANDIRDIĞI TEMEL ADLI KARAKTER SAHİPLENDİĞİ MAYMUNA HANGİ ADI VERİR?

A- KUZEN

B- ÇİNLİ

C- ÇAYDANLIK

D- MAYMUN

CEVAP: C

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