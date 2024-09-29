Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2023'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 240 bin taşıt geçerken bu sayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kaç olmuştur? için araştırmalar hızlandı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma, heyecan dolu anları ve kazandırdığı büyük ödüllerle izleyicileri kendisine hayran bıraktı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN VERİLERİNE GÖRE 2023'TE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN 240 BİN TAŞIT GEÇERKEN BU SAYI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ İÇİN KAÇ OLMUŞTUR?

A- 390 BİN

B- 290 BİN

C-190 BİN

D- 90 BİN

CEVAP: C