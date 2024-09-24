Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi oyuncu çıktı! Abla-kardeş aynı dizide!

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, yeni sezonla birlikte gündem oldu. Levent Babataş ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Demet Evgar'ın ailesi de merak edildi. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Evgar'ın erkek kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.