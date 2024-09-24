Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kardeşi oyuncu çıktı! Abla-kardeş aynı dizide!

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, yeni sezonla birlikte gündem oldu. Levent Babataş ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Demet Evgar'ın ailesi de merak edildi. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Evgar'ın erkek kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şoke oldu. Abla-kardeşin aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı.
Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, yeni sezonla birlikte gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
DEMET EVGAR KİMDİR?
18 Mayıs 1980 tarihinde dünyaya gelen ve Arnavut kökenli olan Demet Evgar, oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Demet Evgar, konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu ve bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı.