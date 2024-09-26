Hudutsuz Sevda oyuncuları ve karakterleri! Hudutsuz Sevda 35. bölüm yeni sezonda kimler katıldı?

Hudutsuz Sevda dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merak edildi. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu dizinin senaryosu Bahadır Özdener tarafından yazıldı.
Hudutsuz Sevda dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merak edildi. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu dizinin senaryosu Bahadır Özdener tarafından yazıldı.
HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI
Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç ve Asuman Dabak gibi başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Hudutsuz Sevda", yeni sezonuyla heyecanı doruğa çıkarıyor.
Diziye bu sezon Engin Benli, Burak Çelik ve Erkan Can gibi tecrübeli oyuncuların katılmasıyla birlikte, izleyicileri daha da hareketli bölümler bekliyor.
Zeynep'in babası Rızvan vurulur ve bu olay ailenin dengelerini altüst eder. Zeynep, Halil İbrahim ile beklenmedik bir karşılaşma yaşarken, eski duygular tekrar gün yüzüne çıkar.
Bu arada, Didem'in Halil İbrahim'le yakınlaşması Zeynep'i derin bir çıkmaza sürükler. Halil İbrahim, Zeynep'e karşı mesafeli durmaya çalışsa da geçmişin izleri onların peşini bırakmaz.Rızvan'ın ölümü, aile içindeki dengeleri sarsarken, Fikret'in liderliği de büyük bir sınavla karşı karşıya kalır. Ancak, en büyük soru şu: Rızvan'ı öldüren kişi gerçekten kimdir ve bu cinayet aileyi nasıl bir yıkıma sürükleyecektir?