Hudutsuz Sevda oyuncuları ve karakterleri! Hudutsuz Sevda 35. bölüm yeni sezonda kimler katıldı?

Bu arada, Didem'in Halil İbrahim'le yakınlaşması Zeynep'i derin bir çıkmaza sürükler. Halil İbrahim, Zeynep'e karşı mesafeli durmaya çalışsa da geçmişin izleri onların peşini bırakmaz.Rızvan'ın ölümü, aile içindeki dengeleri sarsarken, Fikret'in liderliği de büyük bir sınavla karşı karşıya kalır. Ancak, en büyük soru şu: Rızvan'ı öldüren kişi gerçekten kimdir ve bu cinayet aileyi nasıl bir yıkıma sürükleyecektir?