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Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın...

Çorum'da 22 Eylül'de evinden çıkan Samet Şeker'den 5 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan babası Erol ve ablası Zehra, Samet'in bulunması için yardım istedi. Oğlunun kaybına derin bir endişe duyan baba, "Ekipler dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyor. İnşallah sağ salim bulunur" şeklinde konuştu. Samet Şeker'in ablası ise kardeşinin sevgilisi olan Melisa'yı suçlayıp şok iddialarda bulundu. Peki Samet Şeker nerede? İşte sır gibi kaybın detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 18:25 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 18:47
Müge Anlı’da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker’i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa’nın...

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Çorum'da şüpheli bir kayıp vakası... 22 yaşındaki Samet Şeker esrarengiz bir şekilde sırra kadem bastı.

İddialara göre Samet, geçtiğimiz haftalarda babasının çalıştığı yerde stajyer olarak işe başlamıştı. 5 gün önce arkadaşı Emin'in evinde kalacağını söyleyerek evden çıkan Samet'ten bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı'da sır kayıp! Kayıp genç Samet Şeker (Takvim.com.tr | Arşiv)Müge Anlı'da sır kayıp! Kayıp genç Samet Şeker (Takvim.com.tr | Arşiv)

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Baba Erol sabah oğlunu uyandırmak için arayıp ulaşamayınca arkadaşı Emin'i aradı. Ancak Emin, Samet ile birlikte olmadığını evinin anahtarını alıp bir arkadaşını misafir edeceğini söyledi.

Ekipler, babanın yaptığı kayıp ihbarın ardından gencin bulunması için düğmeye bastı ve Samet Şeker için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp Samet Şeker'in aracı (Takvim.com.tr | Arşiv)Kayıp Samet Şeker'in aracı (Takvim.com.tr | Arşiv)

SIRRA KADEM BASTI: NE KENDİSİNE NE ARACINA ULAŞILAMADI!
Otomobiliyle evden çıktığı tespit edilen Samet Şeker'in, aracına da ulaşılamadığı açıklandı.

Evlatlarının hayatlarından endişe eden aile fertleri Müge Anlı'nın da kapısını çaldı.

Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)

ARKADAŞIYLA BULUŞACAĞI İDDİASI
İddialara göre, kaybından 1 gün önce Samet, Emin isimli arkadaşıyla buluşacağını söyledi.

İddiayı yalanlayan Emin ifadesinde "Benle buluşmayacaktı. Evimin anahtarını istedi. 'Sevgilimle geleceğim' dedi" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)

ABLADAN KORKUNÇ İDDİA: KARDEŞİMİN KAYBINDA SEVGİLİSİNİNDE...
22 yaşındaki genç Samet'in ablası Zehra ise Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında kardeşinin kaybolmasında sevgilisi Melisa'nın parmağı olduğunu ve genç kızın hedef şaşırttığını iddia etti.

Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)

Ayrıca abla, kardeşinin sevgilisi Melisa'nın eski erkek arkadaşının takıntılı bir insan olduğunu da belirtti.

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