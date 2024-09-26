Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)
ARKADAŞIYLA BULUŞACAĞI İDDİASI
İddialara göre, kaybından 1 gün önce Samet, Emin isimli arkadaşıyla buluşacağını söyledi.
İddiayı yalanlayan Emin ifadesinde "Benle buluşmayacaktı. Evimin anahtarını istedi. 'Sevgilimle geleceğim' dedi" şeklinde konuştu.
Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)
ABLADAN KORKUNÇ İDDİA: KARDEŞİMİN KAYBINDA SEVGİLİSİNİNDE...
22 yaşındaki genç Samet'in ablası Zehra ise Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında kardeşinin kaybolmasında sevgilisi Melisa'nın parmağı olduğunu ve genç kızın hedef şaşırttığını iddia etti.
Müge Anlı'da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker'i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa'nın... (Takvim.com.tr | Arşiv)
Ayrıca abla, kardeşinin sevgilisi Melisa'nın eski erkek arkadaşının takıntılı bir insan olduğunu da belirtti.