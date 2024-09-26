Müge Anlı’da sır kayıp! Kardeşi Samet Şeker’i arayan abladan şoke eden iddia: Sevgilisi Melisa’nın...

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Çorum'da şüpheli bir kayıp vakası... 22 yaşındaki Samet Şeker esrarengiz bir şekilde sırra kadem bastı. İddialara göre Samet, geçtiğimiz haftalarda babasının çalıştığı yerde stajyer olarak işe başlamıştı. 5 gün önce arkadaşı Emin'in evinde kalacağını söyleyerek evden çıkan Samet'ten bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı'da sır kayıp! Kayıp genç Samet Şeker (Takvim.com.tr | Arşiv) ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Baba Erol sabah oğlunu uyandırmak için arayıp ulaşamayınca arkadaşı Emin'i aradı. Ancak Emin, Samet ile birlikte olmadığını evinin anahtarını alıp bir arkadaşını misafir edeceğini söyledi. Ekipler, babanın yaptığı kayıp ihbarın ardından gencin bulunması için düğmeye bastı ve Samet Şeker için arama çalışması başlatıldı.