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Bir Gece Masalı’nda sürpriz isim: Cezmi Baskın diziye dahil oldu!

Salı akşamlarına damgasına vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını ise NGM’nin üstlendiği atv’nin yeni dizisi Bir Gece Masalı’na sevilen oyuncu Cezmi Baskın katıldı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 12:11 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 12:11
Bir Gece Masalı’nda sürpriz isim: Cezmi Baskın diziye dahil oldu!

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Yayına girdiği günden itibaren çok sevilen, geçtiğimiz hafta yayınlanan diziler arasında da Total ve ABC1 izleyici kitlelerinde en çok izlenen dizi olan Bir Gece Masalı'na yeni bir karakter dahil oldu.

Cabir karakteri ile diziye dahil olan Cezmi Baskın, Sıla'nın dedesini canlandıracak. Haroğlu aşiretinin reisi Cabir Haroğlu'nun gelişinin tüm dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun, Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimlerin yer aldığı Bir Gece Masalı, etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her salı akşamı atv'de.

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