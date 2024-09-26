SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yalı Çapkını'nda yaprak dökümü! O isim diziye veda etti

Yalı Çapkını ilk bölümünde senaryo gereği zaman atlaması yaşadı. Bu radikal senaryo değişikliği ile karakter ve oyuncu değişikliği de mevcut. Haliyle dizinin güncel oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları arasında olan "Asuman" karakteri de bu sezon diziye veda edecek. Peki "Asuman" karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in yeni transferi ne? İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 09:53
Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü! O isim diziye veda etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Asuman karakteri Yalı Çapkını'nın ilk bölümlerinde senaryo gereği rol almamıştı. İlerleyen bölümlerde ekibe tekrar dahil olacağı öğrenilen oyuncu bu süreçte gelen teklif üzerine başka bir yerle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serçeler, Holding dizisinin taze kadrosunda yerini aldı.

Kaynak: (Instagram)Kaynak: (Instagram)

Yalı Çapkını'ndan Büyük Transfer!

Öznur Serçeler'in yeni işinde daha önce Bade İşcil'in adının geçtiği Ceyda rolüne hayat vereceği kulislerde konuşuluyor. İşcil'in ise projeden hazırlık süreci uzadığı için ayrıldığı öğrenildi. Ekranlara gelmeye hazırlanan Holding dizisi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının ülkenin en büyük holdinglerinden birinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı seyirciye aktarıyor.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Öznur Serçeler kimdir?

Başarılı oyuncu 1 Ocak 1987'de Kayseri'de dünyaya geldi. Müzik eğitimine 2001′de Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda Türkol Çankaya ile başladı. Ardından 2003′te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Stilliana Stravreva'nın sınıfını burslu olarak okumaya hak kazandı. 2007 yılında World Youth Orchestra'nın projesinde yer alıp Berlin, Kasel ve Bodrum'daki konserlere ve Bilkent Üniversitesi'nin yaratıcı sanatsal çalışmalarına katıldı. Oyuncu ekranlara gelmeden önce son olarak 2007 yılında Elite Model Look'a katılmıştı.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Hangi yapımlarda rol almıştı?

Serçeler 2011 yılında başrollerini Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca'nın üstlendiği "Nuri" dizisinde Kumru karakterini canlandırdı. Hemen ardından "Hayat Devam Ediyor" dizisinde Mina Seferidis karakterine hayat verdi. 2013'de "Emret Komutanım" dizisinde Albay'ın kızı rolüyle ve 2014'te ise "Boynu Bükükler" dizisinde Mine karakteri ile yeniden seyirci ile bir araya geldi.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

2014'te Karışık Kaset filmi ile sinema sahnesiyle tanışan genç oyuncu Serçeler, ardından Her Şey Aşktan, Deccal ve Dede Korkut Hikayeleri filmlerinde rol aldı. Yönetmenliğini Serdar Işık'ın yaptığı komedi filmi "Hayati Tehlike"'de başrolleri Toygan Avanoğlu ve Burç Kümbetlioğlu ile paylaştı. Son olarak Serçeler'i Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakteri olarak seyretmiştik.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan için acil ateşkes çağrısı! İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer
Casper
FETÖ’nün TSK’ya sızma girişiminde yeni itiraf! Şifre 8-9-0-7... Kullanılan barkod sistemi | Elebaşı Gülen’le ne görüştü?
ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor
Yasa dışı bahis, kumar, kara para... Batuhan Karadeniz Gürcistan’a kaçtı! ’Derkan Başer’ iddiası Dilan Polat muamması
Yunus Emre Geçti gibi suç makineleri nasıl ortaya çıkıyor? Uzmanlar açıkladı: Her şeyin bir sınırı var
Milyonların hayatı değişecek: Çalışanlar ve emekliler için 8 önemli adım! Reformlar neler getirecek? Takvim nasıl işleyecek?
Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi! Oyun aklını geliştirmeli
Hacı Sabancı’nın babalık davasında DNA iddiası: Bir çocuğu daha oldu
Kritik Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin tarihi belli oldu! Rus liderden BRICS mesajı: Kendisiyle ayrı bir toplantı planladık
TAKVİM’in usta yazarı Ulaş Özdemir son dönemde üst üste yaşanan hakem hatalarını değerlendirdi!
BM’de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Yunan sahil güvenliğinden skandal: Türk balıkçı gemisine taciz ateşi
SON DAKİKA