Yalı Çapkını’nda yaprak dökümü! O isim diziye veda etti

Asuman karakteri Yalı Çapkını'nın ilk bölümlerinde senaryo gereği rol almamıştı. İlerleyen bölümlerde ekibe tekrar dahil olacağı öğrenilen oyuncu bu süreçte gelen teklif üzerine başka bir yerle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Serçeler, Holding dizisinin taze kadrosunda yerini aldı.

Kaynak: (Instagram)

Yalı Çapkını'ndan Büyük Transfer!

Öznur Serçeler'in yeni işinde daha önce Bade İşcil'in adının geçtiği Ceyda rolüne hayat vereceği kulislerde konuşuluyor. İşcil'in ise projeden hazırlık süreci uzadığı için ayrıldığı öğrenildi. Ekranlara gelmeye hazırlanan Holding dizisi dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının ülkenin en büyük holdinglerinden birinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı seyirciye aktarıyor.

(Kaynak: Instagram)

Öznur Serçeler kimdir?

Başarılı oyuncu 1 Ocak 1987'de Kayseri'de dünyaya geldi. Müzik eğitimine 2001′de Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda Türkol Çankaya ile başladı. Ardından 2003′te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Stilliana Stravreva'nın sınıfını burslu olarak okumaya hak kazandı. 2007 yılında World Youth Orchestra'nın projesinde yer alıp Berlin, Kasel ve Bodrum'daki konserlere ve Bilkent Üniversitesi'nin yaratıcı sanatsal çalışmalarına katıldı. Oyuncu ekranlara gelmeden önce son olarak 2007 yılında Elite Model Look'a katılmıştı.

(Kaynak: Instagram)

Hangi yapımlarda rol almıştı?

Serçeler 2011 yılında başrollerini Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca'nın üstlendiği "Nuri" dizisinde Kumru karakterini canlandırdı. Hemen ardından "Hayat Devam Ediyor" dizisinde Mina Seferidis karakterine hayat verdi. 2013'de "Emret Komutanım" dizisinde Albay'ın kızı rolüyle ve 2014'te ise "Boynu Bükükler" dizisinde Mine karakteri ile yeniden seyirci ile bir araya geldi.

(Kaynak: Instagram)

2014'te Karışık Kaset filmi ile sinema sahnesiyle tanışan genç oyuncu Serçeler, ardından Her Şey Aşktan, Deccal ve Dede Korkut Hikayeleri filmlerinde rol aldı. Yönetmenliğini Serdar Işık'ın yaptığı komedi filmi "Hayati Tehlike"'de başrolleri Toygan Avanoğlu ve Burç Kümbetlioğlu ile paylaştı. Son olarak Serçeler'i Yalı Çapkını dizisinde Asuman karakteri olarak seyretmiştik.