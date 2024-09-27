Kör Nokta 2. bölümden ipuçları: Aslım tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor!

Aslım'ın bu savaşı kazanmasının tek yolu ise acısını ve öfkesini zapt edebilmesidir. Cihan, Aslım'dan vazgeçmemekte o kadar kararlıdır ki babasıyla karşı karşıya gelir. Babasının tüm ısrarlarına rağmen hem İpek'i kurtaracak hem de Aslım'ın adalet arayışına katkı sağlayacak bir formül arayacaktır.