Kör Nokta 2. bölümden ipuçları: Aslım tüm sevdiklerine karşı savaşmak zorunda kalıyor!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kör Nokta'nın 2. bölümü merak konusu oldu.
Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Kör Nokta'nın 2. bölümü merak konusu oldu.
Yeni Bölümde Neler Olacak?
Aslım, öfkesini zapt edememiş ve Alptekin'lerin evine girerek önüne gelen ne varsa yıkıp geçmiştir. Şimdi nezarettedir. Dışarı çıkması ise Gece'nin iki dudağının arasından çıkacak sözcüklere bakmaktadır. Oysa Gece, kaza sonrası kendi planını uygulayıp yıllarca yaşadığı yoksul hayattan kurtulma derdindedir.
Fakat abisi Emre cezaevinde pişmanlık içinde kıvranmaktadır ve gerçeği itiraf etmesi an meselesidir. Tam da bu yüzden Alptekinler Emre'yi dizginleyecek sürpriz birini koğuşa göndererek olaya müdahale ederler. Bu sırada Cihan'ın sert müdahalesi ile Aslım dışarı çıkar ama artık bütün sevdiklerine karşı savaşmak zorunda olduğunun farkındadır.
Aslım'ın bu savaşı kazanmasının tek yolu ise acısını ve öfkesini zapt edebilmesidir. Cihan, Aslım'dan vazgeçmemekte o kadar kararlıdır ki babasıyla karşı karşıya gelir. Babasının tüm ısrarlarına rağmen hem İpek'i kurtaracak hem de Aslım'ın adalet arayışına katkı sağlayacak bir formül arayacaktır.
Fakat Aslım'ın hayatına beklenmedik biri girer, Uğur'un abisi Kerem… Kerem, Aslım'a davayı kazandıracak çok önemli bir bilgi verir. Kerem ve Aslım'ın bir araya gelmesi Cihan'ı çileden çıkarır. Bu sırada İpek, her şeyi itiraf etmek üzere Aslım'ın karşısına çıkar. Fakat bu karşılaşma Cihan ve Aslım'ın ilişkisini geri dönülmez bir çıkmaza sürükleyecektir…
Oyuncu Kadrosu
Rabia Soytürk (Aslım Gencer), Çağla Boz (Gece Kutlu), İsmail Ege Şaşmaz (Cihan Alptekin), Öyküsu Özyürek (İpek Alptekin), Kürşat Alnıaçık (Yavuz Alptekin), İlayda Çevik (Asude Alptekin), Hilmi Özçelik (Halil Gencer), Mehtap Bayri (Saadet Gencer), İrem Bakırtaş (Ayşegül Gencer), Aylin Kabasakal( Perihan Gencer), Erhan Çircioğlu (Bahtiyar Gencer), Görkem Kasa (Emre Kutlu), Cansu Fırıncı (Mete Öztürk), Yalçın Hafızoğlu (Kerem Sayman), Ruhi Sarı (Şeref Kutlu)