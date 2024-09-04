TRT'nin yeni dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Marnalı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova ve Engin Benli gibi sevilen isimlerin paylaştığı dizi, izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. Doğan Ümit Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Yusuf Reha Alp'in yazdığı bu yeni yapım, geçmişin hesaplaşmasını ve intikam duygusunu İstanbul'un son kabadayısının gözünden ekranlara taşıyor.
MARNALI DİZİSİ YAKINDA BAŞLIYOR: GÜRKAN UYGUN BAŞROLDE!
TRT'nin yeni dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Marnalı dizisi için geri sayım başladı. Başrolünde usta oyuncu Gürkan Uygun'un yer aldığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Marnalı dizisinin çekimleri tamamlandı ve çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Dizide, Gürkan Uygun'a Melike İpek Yalova ve Engin Benli gibi tanınmış oyuncular eşlik ediyor. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği dizinin senaryosu ise Yusuf Reha Alp tarafından kaleme alındı.