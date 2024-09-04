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Marnalı dizisi ne zaman çıkacak? Kurtlar Vadisi ve EDHO sevenlerine müjde! Marnalı dizisi konusu ve oyuncuları...

TRT’nin yeni dijital platformu Tabii’de yayınlanacak olan 'Marnalı' dizisinin çekimleri tamamlandı ve çok yakında izleyiciyle buluşacak! Başrollerinde usta oyuncu Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova ve Engin Benli gibi isimlerin yer aldığı dizi, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Marnalı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 15:46 Güncelleme Tarihi04 Eylül 2024, 15:46
Marnalı dizisi ne zaman çıkacak? Kurtlar Vadisi ve EDHO sevenlerine müjde! Marnalı dizisi konusu ve oyuncuları...

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TRT'nin yeni dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Marnalı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı senaryosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova ve Engin Benli gibi sevilen isimlerin paylaştığı dizi, izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. Doğan Ümit Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Yusuf Reha Alp'in yazdığı bu yeni yapım, geçmişin hesaplaşmasını ve intikam duygusunu İstanbul'un son kabadayısının gözünden ekranlara taşıyor.

MARNALI DİZİSİ YAKINDA BAŞLIYOR: GÜRKAN UYGUN BAŞROLDE!

TRT'nin yeni dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Marnalı dizisi için geri sayım başladı. Başrolünde usta oyuncu Gürkan Uygun'un yer aldığı dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Marnalı dizisinin çekimleri tamamlandı ve çok yakında izleyicisiyle buluşacak. Dizide, Gürkan Uygun'a Melike İpek Yalova ve Engin Benli gibi tanınmış oyuncular eşlik ediyor. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği dizinin senaryosu ise Yusuf Reha Alp tarafından kaleme alındı.

MARNALI DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, Gürkan Uygun'un canlandırdığı Ali Reşat Marnalı karakteri, İstanbul'un son kabadayısı olarak karşımıza çıkıyor. Ali Reşat, kendisine kurulan bir komplo sonucu hapse düşer ve yıllarını dört duvar arasında geçirmek zorunda kalır. Ancak hapisten çıktıktan sonra intikamını almak ve yeniden kabadayılık alemine girmek için mücadeleye başlar. Bu süreçte Derin karakteri (Melike İpek Yalova) ile yolları kesişir ve olaylar daha da karmaşık bir hale gelir.

Marnalı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor. Özellikle Gürkan Uygun'un "Ben Ali Reşat Marnalı, İstanbul'un son kabadayısı... Geçmişin intikamını almaya geliyorum" sloganı, dizinin dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

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