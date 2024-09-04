MARNALI DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, Gürkan Uygun'un canlandırdığı Ali Reşat Marnalı karakteri, İstanbul'un son kabadayısı olarak karşımıza çıkıyor. Ali Reşat, kendisine kurulan bir komplo sonucu hapse düşer ve yıllarını dört duvar arasında geçirmek zorunda kalır. Ancak hapisten çıktıktan sonra intikamını almak ve yeniden kabadayılık alemine girmek için mücadeleye başlar. Bu süreçte Derin karakteri (Melike İpek Yalova) ile yolları kesişir ve olaylar daha da karmaşık bir hale gelir.